BC카드, '2026 소셜아이어워드' 금융부문 대상

AI 핵심 요약beta
- BC카드는 24일 2026 소셜아이어워드에서 금융부문 통합대상을 수상했다고 밝혔다.
- BC카드 인스타그램은 생성형AI 기반 자체 제작 콘텐츠와 캐릭터 '비찌'로 MZ세대와 소통을 강화한 점이 높은 평가를 받았다.
- BC카드는 AI를 '사람을 위한 혁신' 수단으로 활용해 생활 밀착형 정보 콘텐츠를 제공하고 디지털 경험을 차별화하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 자사 공식 인스타그램이 국내 대표 디지털 시상식인 '2026 소셜아이어워드'에서 금융부문 통합대상을 수상했다고 24일 밝혔다.
소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회가 주최하는 디지털 시상식이다. 인터넷 전문가 등 4000여명으로 구성된 평가단이 서비스 전략과 콘텐츠 경쟁력, 사용자 소통, 브랜드 가치 등을 종합적으로 평가해 우수 소셜미디어 플랫폼을 선정한다.
BC카드 공식 인스타그램은 생성형 인공지능(AI)을 활용한 콘텐츠를 비롯해 금융 정보를 쉽고 재미있게 전달하는 정보형 콘텐츠, 고객의 일상과 공감대를 형성하는 콘텐츠, 참여형 이벤트 등을 꾸준히 선보인 점을 높이 평가받았다.
특히 외부 제작 중심의 운영 방식에서 벗어나 2024년부터 생성형 AI를 도입하고 자체 콘텐츠 제작 체계를 구축한 점이 차별화 요소로 꼽혔다. 자체 캐릭터인 '비찌'를 활용해 금융 정보에 대한 이해도를 높이고 MZ세대 고객과의 소통을 강화한 점도 좋은 평가를 받았다.
BC카드는 AI 기술을 단순한 콘텐츠 제작 도구를 넘어 '사람을 위한 혁신'과 '따뜻한 금융'이라는 브랜드 가치를 전달하는 수단으로 활용하고 있다. BC카드 결제 데이터를 기반으로 소비·여가 등 생활과 밀접한 정보 콘텐츠를 제작해 고객 접점도 확대했다.
김희정 BC카드 상무는 "생성형 AI를 활용한 콘텐츠 혁신과 고객 중심의 소통 노력이 좋은 평가를 받아 뜻깊다"며 "앞으로도 AI 기술과 창의적인 콘텐츠를 기반으로 고객과 더욱 가까이 소통하고 차별화된 디지털 경험을 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com