BC카드, 해외 디지털자산 지갑 국내 결제 실증 완료

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 12일 코인베이스·웨이브릿지와 PoC를 마쳤다.
- 외국인 관광객은 베이스 지갑의 USDC로 QR결제했다.
- 가맹점은 기존 인프라로 원화 정산받고 환불도 검증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 글로벌 디지털자산 기업 코인베이스, 디지털자산 인프라 기업 웨이브릿지와 함께 해외 디지털자산 지갑과 국내 카드 결제 인프라를 연결하는 실증사업(PoC)을 완료했다고 12일 밝혔다.
이번 실증은 외국인 관광객이 코인베이스의 '베이스(Base)' 지갑에 보관한 달러 연봉 스테이블코인인 유에스디코인(USDC)을 국내 BC카드 QR가맹점에서 결제하고, 가맹점은 기존 카드 결제와 동일하게 원화로 정산받는 방식으로 진행됐다.
BC카드는 카드 결제 인프라와 QR결제 모듈을, 코인베이스는 해외 지갑인 베이스를, 웨이브릿지는 블록체인 인프라와 디지털자산의 법정화폐 전환 기술을 각각 맡았다. 실증은 지난 4월부터 약 3개월간 기술 검증 환경에서 진행됐다.
참여사들은 실제 USDC와 가맹점 단말기를 활용해 스테이블코인 결제부터 원화 정산까지 전 과정을 검증했다. 블록체인과 카드 시스템을 실시간으로 연동하고, 기존 블록체인 결제에서 구현이 까다로웠던 결제 취소와 환불 기능도 적용했다.
가맹점이 결제를 취소하거나 장애가 발생할 경우 결제에 사용된 USDC를 고객 지갑으로 반환하는 절차도 구현했다.
가맹점은 별도의 시스템 변경이나 추가 장비 없이 기존 BC카드 QR결제 인프라를 활용할 수 있다. 결제대금 역시 외화 스테이블코인이 아닌 원화로 정산받는다.
BC카드는 이번 실증을 토대로 상용화에 필요한 준비를 진행하는 한편 해외 디지털자산 지갑과 국내 가맹점 네트워크를 연결하기 위한 글로벌 표준 연동 규격(API)을 개발할 계획이다.
김영우 BC카드 사장은 "이번 실증을 통해 글로벌 스테이블코인 결제에서도 국내 카드 결제 인프라가 안정적으로 작동할 수 있음을 확인했다"며 "BC카드의 가맹점 네트워크와 글로벌 정산 인프라를 활용해 디지털자산 결제 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com