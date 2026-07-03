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[3대 메가프로젝트] 삼성, 영남권에 60조 투자…피지컬 AI 거점 키운다

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  • 삼성이 3일 영남권에 AX·로봇 중심 피지컬 AI 혁신 클러스터 조성을 위해 60조원 투자 계획을 밝혔다.
  • 구미에 19조, 울산·부산·거제에 41조를 투입해 휴머노이드 공장·전고체 배터리·AI 서버용 패키지 기판·고부가 선박 등을 육성해 20만개 일자리를 창출한다.
  • 노태문 사장은 로봇 특화단지 지정과 조선업 지원을 정부에 요청하며 삼성은 영남을 제조 AI 선도 지역으로 만들겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구미·울산·부산·거제에 첨단 제조 역량 집중
노태문 사장 "양질의 일자리 20만 개 창출"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성이 영남권을 인공지능전환(AX)과 로봇 기반의 피지컬 인공지능(AI) 혁신 클러스터로 육성하기 위해 60조원을 투자한다. 구미·울산·부산·거제 등 주요 산업 거점에 휴머노이드 로봇, AI 데이터센터, 전고체 배터리, AI 서버용 패키지 기판, 고부가가치 선박 관련 투자를 집중해 양질의 일자리 20만 개를 창출한다는 구상이다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장은 3일 경남 진주에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 이 같은 내용의 영남권 투자 계획을 발표했다.

이번 행사는 지난달 29일 발표된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'의 후속 일정이다. 서남권과 충청권에 이어 세 번째로 진행된 지역 국민보고회로, 이재명 대통령이 직접 주재했다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장이 3일 경남 진주에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 영남권 투자 계획을 발표하고 있다. [사진=KTV]

노 사장은 "영남은 삼성전자의 대표 제품인 갤럭시 스마트폰을 구미에서 생산하고, 울산에서 배터리, 부산에서 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 패키지 기판을 제조해 온 거점"이라며 "대한민국 산업 발전의 긍지가 깃든 국가 산업의 엔진 역할을 수행해 왔다"고 말했다.

이어 "현재 AI로 인해 제조 분야도 기술의 패러다임이 상상하지 못할 속도로 전환되고 있다"며 "특히 AI는 전통 제조 공장을 휴머노이드 로봇이 중심이 된 AI 드리븐 팩토리로 바꾸고 있다"고 설명했다.

삼성은 이에 따라 영남권 주요 산업에 AX와 로봇을 접목해 제조 AI 선도 지역으로 키우겠다는 계획이다. 투자 규모는 약 60조원이다.

◆ 구미에 19조…AI 드리븐 팩토리 전환

먼저 삼성전자와 삼성SDS는 구미를 첨단 미래 제조 단지로 육성하기 위해 19조원을 투자한다.

삼성은 기존 제조업의 성장 동력이 약화되는 상황에 대응해 구미에 휴머노이드 양산 체제를 구축하고 제조 AX 전환을 추진한다. 이를 통해 구미사업장을 AI 드리븐 팩토리 기반의 글로벌 제조 혁신 허브로 키우겠다는 목표다.

제조·로봇·자동화 산업과 연계한 AI 데이터센터 인프라도 구축한다. 구미를 단순 생산 거점이 아닌 로봇과 AI가 결합된 미래형 제조 생태계의 중심으로 전환하겠다는 의미다.

◆ 울산·부산·거제에도 41조 투입

삼성SDI는 울산에 16조원을 투자한다. 휴머노이드와 전기차용 최첨단 전고체 배터리, 에너지저장장치(ESS)용 배터리 양산이 핵심이다.

삼성은 울산에서 세계 최초 전고체 배터리 양산을 목표로 미래 배터리 기술 주도권을 확보하겠다는 계획이다. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 안전성과 에너지 밀도를 높일 수 있는 차세대 배터리로 꼽힌다.

삼성전기는 부산에 15조원을 투자한다. AI 서버용 패키지 기판과 MLCC 생산라인을 구축해 부산 사업장을 최첨단 고부가 산업 거점으로 전환한다는 방침이다.

삼성중공업은 거제에 10조원을 투입한다. 최첨단 고부가가치 선박과 해양 인프라 구축에 투자해 생산성을 높이고 전후방 협력회사 중심의 산업 생태계도 강화할 계획이다.

◆ "로봇 특화단지·조선 지원 필요"

노 사장은 영남권 투자가 지속되기 위해 정부 지원도 필요하다고 강조했다. 그는 "경쟁국과 유사한 조건에서 사업할 수 있도록 로봇 산업 특화단지 지정과 인센티브 등을 지원해 주시기를 바란다"며 "국내 조선업 경쟁력 강화를 위해 정부 주도의 사업도 확대해 주시면 감사하겠다"고 말했다.

이어 "삼성은 이번 투자를 통해 영남을 AX와 로봇이 중심이 된 글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터로 조성하는 데 총력을 다하겠다"고 했다. 

kji01@newspim.com

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