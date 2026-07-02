[3대 메가프로젝트] 삼성, 충청에 140조 투자…AI 소재·부품 초격차 거점 만든다

AI 핵심 요약beta
- 이청 삼성디스플레이 사장이 2일 충청권에
- 삼성 계열사 합산 140조원 투자 계획을 밝혔다.
- 아산·천안·세종에 디스플레이·HBM·배터리·기판
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이청 사장 "온양·천안 글로벌 HBM 메카로 육성"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 이청 삼성디스플레이 사장이 충청권을 인공지능(AI) 시대 핵심 소재·부품 산업의 중심지로 육성하기 위해 삼성 계열사가 총 140조원을 투자할 계획이라고 밝혔다.
이청 사장은 2일 충남 아산에서 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 삼성전자·삼성디스플레이·삼성SDI·삼성전기의 충청권 투자 계획을 발표했다.
그는 "앞으로 삼성은 약 140조원을 투자해 충청을 초격차 소재·부품 산업의 중심지로 운영하겠다"고 말했다.
투자 계획에 따르면 삼성디스플레이는 아산과 천안에 67조원을 투자해 미래 디스플레이 클러스터를 구축한다.
삼성전자는 온양과 천안에 56조원을 투입해 고대역폭메모리(HBM) 생산 거점을 조성한다. 삼성SDI는 천안에 9조원을 투자해 차세대 배터리 마더라인을 구축한다.
삼성전기는 세종에 8조원을 투자해 AI 서버용 패키지 기판 생산설비와 연구개발(R&D)을 확대할 계획이다.
이 사장은 "AI 시대로 패러다임이 전환되면서 데이터센터와 로봇, 휴머노이드, 신재생에너지 산업이 급성장하고 있다"며 "디스플레이와 HBM, 배터리, AI 서버용 패키지 기판 수요도 폭발적으로 증가하고 있다"고 설명했다.
특히 삼성전자의 HBM 투자와 관련해 "과거 온양 패키지 라인은 단순 테스트 중심 공정이었지만 기존 라인을 차세대 최첨단 HBM 팹으로 전환해 온양과 천안을 글로벌 HBM 메카로 재탄생시키겠다"고 강조했다.
삼성디스플레이는 아산 디스플레이 1단지에 이어 2단지 증설을 추진해 미래 디스플레이 시장 선점에 나선다. 이 사장은 "AI 시대 스마트 글라스와 다양한 형태의 엣지 디바이스가 등장하면서 디스플레이 시장은 향후 10년간 10배 이상 성장할 것으로 전망된다"고 말했다.
이 사장은 투자 계획의 신속한 실행을 위해 GTX 노선의 천안·아산 연장과 조기 연결, 글로벌 경쟁국 수준의 투자 인센티브 지원도 정부에 요청했다.
그는 "AI 시대 핵심 소재·부품인 디스플레이와 HBM, 패키지 기판, 배터리 산업 생태계를 충청에 구축해 대한민국 경제의 든든한 허리가 되도록 기여하겠다"고 밝혔다.
syu@newspim.com