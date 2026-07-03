살릴 돈은 없고 책임 공방만…홈플러스 회생 폐지 뒤 MBK·메리츠 '네 탓'

MBK "김병주 회장 연대보증 의사"…메리츠 "실제 보증은 없어"

메리츠, 조건부 DIP 1000억 예치…MBK 추가 출자 계획은 미확정

회생에 최소 2000억 필요했지만 실제 집행된 자금은 '0원'

법원 "구체적 자금 조달 계획 없어"…노조는 즉각 투입 촉구

노조 "14일 내 2000억 마련 못 하면 홈플러스 존립 위기

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스의 회생절차가 폐지된 가운데 2000억원의 향방을 두고 최대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹 간 책임 공방이 지속되고 있다.

3일 MBK 측은 입장문을 통해 서울회생법원 결정문을 공개하며 "MBK파트너스 법인과 김병주 회장이 1000억원에 대해 연대보증할 의사가 있었다"고 강조했다. 메리츠가 홈플러스에 자금을 빌려주고 홈플러스가 이를 갚지 못할 경우, MBK와 김 회장이 1000억원을 대신 갚을 준비가 돼 있었다는 설명으로, 홈플러스 자금난을 외면하거나 지원 책임을 회피한 것은 아니라는 취지다.

[부천=뉴스핌] 김현우 기자 = 서울회생법원 회생4부(정준영 법원장)는 3일 홈플러스 기업회생절차(법정관리) 폐지를 결정했다. 법원은 홈플러스가 지난달 30일 제출한 구조혁신형 회생계획안 수정안의 실현 가능성이 없다고 판단했다. 사진은 이날 부천 시내의 홈플러스 모습. 2026.07.03 khwphoto@newspim.com

반면 메리츠는 김 회장이 실제로 연대보증을 제공한 적은 없다고 반박했다. 메리츠는 MBK와 김 회장의 연대보증을 조건으로 홈플러스에 1000억원을 빌려줄 준비를 마쳤고, 해당 자금도 에스크로 계좌에 예치했지만 보증이 이뤄지지 않아 대출이 집행되지 않았다는 입장이다.

메리츠는 "담보권 실행 유예와 상거래채권 조기 변제 협조, 조건부 DIP금융 1000억원 예치 등 채권자로서 최대한의 역할을 했다"며 책임을 MBK 측으로 돌렸다. 이어 홈플러스의 위기는 MBK가 지난 10년간 투자금 회수에 집중한 결과라며, 최대주주이자 경영책임자인 MBK가 직접 자금을 투입해야 했다고 주장했다.

해당 1000억원의 향방을 떠나 진짜 문제는 나머지 1000억원이었다. 홈플러스는 회생을 위해 최소 2000억원이 필요했지만, 메리츠는 연대보증을 전제로 1000억원까지만 지원할 수 있다는 입장이었다. MBK 역시 부족한 1000억원을 직접 출자하거나 대여하겠다는 확정된 계획을 제시하지 못했다.

법원은 MBK와 메리츠 가운데 누구의 책임이 더 큰지를 판단한 것이 아니라, 홈플러스가 실제로 2000억원을 확보했는지를 봤다. 조건부로 준비된 1000억원도 집행되지 않았고, 나머지 1000억원의 조달 계획도 없었던 만큼 회생계획을 실행하기 어렵다고 판단한 것이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 사진은 '김병주 MBK파트너스 회장이 지난 1월 13일 오전 '홈플러스 사태' 관련 사기 혐의로 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있는 모습. 2026.01.13 mironj19@newspim.com

한편 이들이 책임 공방을 벌이는 사이 홈플러스는 노동자들은 거리로 나가 생존권 투쟁에 나섰다. 메리츠금융과 MBK파트너스를 향해 긴급 자금 투입을 촉구하고 정부와 국회에도 홈플러스 정상화와 10만명에 달하는 이해관계자의 생존권 보호를 위한 대책 마련을 요구하고 나선 것이다.

홈플러스일반노동조합은 입장문을 통해 "MBK와 메리츠금융은 14일 내 DIP(긴급운영자금) 2000억원을 즉시 투입해야 한다"며 "정부와 국회도 10만명의 생존권을 지키기 위한 대책 마련에 나서야 한다"고 밝혔다.

이들은 "14일 안에 DIP 2000억원이 마련되지 못한다면 홈플러스는 결국 사라지게 된다"며 "법원의 회생폐지 결정은 홈플러스에 생계를 의탁한 노동자와 자영업자들에게 사실상 사형선고와 다름없다"고 주장했다.

그러면서 "모든 오프라인 유통기업들이 살아남기 위해 온라인 전환에 사활을 걸 때 MBK는 투자금 회수에만 집중하며 성장을 위한 투자를 외면했고 메리츠금융의 고금리 금융부채까지 더해지면서 현재의 위기가 초래됐다"고 비판했다.

홈플러스 직원들이 전국 홈플러스 매장에서 '10만 국민의 터전, 홈플러스의 파산만은 막아주십시오' 국민신문고 제출을 위한 서명운동에 참여하고 있다. 이번 서명운동은 홈플러스 정상화를 위한 정부 차원의 도움을 요청하는 취지로 진행됐으며, 직원대의기구 한마음협의회가 중심이 되어 추진됐다. [사진=홈플러스 제공]

마트산업노조도 이날 긴급 투쟁을 선포하고 MBK파트너스와 메리츠금융을 향해 2000억원 규모의 DIP를 즉각 투입하라고 촉구했다.

마트산업노조는 "홈플러스 회생을 위해 MBK와 메리츠금융이 즉시 자금을 투입해야 한다"며 "정부와 국회도 10만명의 생존권을 지키기 위한 대책 마련에 적극 나서야 한다"고 밝혔다.

또 "이번 회생절차 폐지는 대주주 MBK와 채권단 메리츠는 물론 정부와 국회까지 모두가 책임을 외면한 결과"라며 "MBK와 김병주에게 끝까지 책임을 묻고 책임 있는 결단을 촉구하며 회생 가능성을 살리기 위한 긴급투쟁을 이어가겠다"고 강조했다.

mkyo@newspim.com