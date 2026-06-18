홈플러스 "메리츠, 사실상 DIP 대출 거부"…2000억원 지원 재차 촉구

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"1000억원만 예치하겠다는 건 정상화 포기와 다름없어"

MBK 추가 자금 조달 요구엔 "실현 불가능한 조건" 반발

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스가 메리츠금융그룹을 향해 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 대출 지원을 재차 촉구했다. 메리츠가 제시한 1000억원 예치 방안에 대해서는 사실상 대출 지원 의사가 없는 것이라고 반발했다.

18일 홈플러스는 입장문을 내고 "메리츠증권이 보내온 최종 제안은 실현 불가능한 조건을 담고 있어 사실상 대출 지원 의사가 없음을 확인시켜줬다"며 "메리츠 측의 설명도 받아들이기 어렵다"고 밝혔다.

홈플러스 CI. [사진=홈플러스 제공]

앞서 메리츠는 홈플러스와 MBK파트너스에 보낸 공문을 통해 1000억원을 에스크로 계좌에 예치하겠다고 제안했다. 다만 나머지 1000억원은 MBK파트너스 또는 지정 회사가 직접 조달해야 하며, MBK파트너스의 연대보증과 김병주 MBK 회장의 개인보증 의사 표명을 조건으로 내걸었다.

이에 대해 홈플러스는 정상화를 위해 필요한 운영자금은 총 2000억원이라며 메리츠의 제안으로는 자금 부족 문제를 해결할 수 없다고 주장했다.

홈플러스는 "메리츠는 에스크로 계좌에 MBK파트너스가 연대보증을 제공한 1000억원만 예치하겠다고 밝힘으로써 정상화에 필수적인 나머지 1000억원의 자금 지원 거절 의사를 분명히 했다"고 지적했다.

또 메리츠가 요구한 MBK파트너스의 추가 자금 조달에 대해서도 현실성이 떨어진다고 반박했다.

홈플러스는 "MBK파트너스는 회생절차 개시 이후 현재까지 2200억원을 직간접적으로 지원해 왔다"며 "그 과정에서 주요 임원들이 개인 연대보증과 주택 담보까지 제공했다"고 설명했다.

이어 "이 같은 상황에서 1000억원 규모 연대보증에 더해 추가로 1000억원을 직접 조달하라는 것은 현실적으로 불가능한 조건"이라며 "대출을 거부하기 위한 명분을 쌓으려는 것으로 볼 수밖에 없다"고 주장했다.

메리츠가 제안한 후순위 담보권 설정 방안에 대해서도 실효성이 없다고 지적했다. 홈플러스는 현재 2순위 수익권을 보유한 대출기관들이 회생절차 개시를 이유로 추가 담보 설정에 동의하지 않고 있어 실제 자금 조달이 어렵다고 설명했다.

홈플러스는 현재 진행 중인 37개 점포 폐점 절차와 상품 공급 정상화, 직원 급여 지급 등을 위해 2000억원 규모의 운영자금이 필요하다는 입장이다.

회사 측은 "추가 DIP 금융 대출을 통해 영업이 조속히 정상화된다면 메리츠 역시 채권을 온전히 회수할 수 있을 뿐 아니라 조기 회수도 가능할 것"이라며 "수많은 협력업체와 임직원, 가족들의 생존권과 일터가 메리츠의 결단에 달려 있다"고 강조했다.

mkyo@newspim.com