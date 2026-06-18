메리츠금융, 홈플러스에 DIP금융 1000억원 집행

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 메리츠금융그룹이 홈플러스 회생을 위한 긴급운영자금(DIP금융) 1000억원을 지원하기로 결정하고, 오는 19일 오전까지 에스크로 계좌에 예치한다고 18일 밝혔다. 이번 대출은 MBK파트너스와 김병주 회장의 보증이 적법하고 유효한 것으로 확인되는 즉시 집행될 예정이다.

메리츠금융그룹은 자금 지원과 더불어 홈플러스 신탁재산에 대한 후순위 담보권 설정에도 협조하기로 했다. 홈플러스가 추가적인 운영자금을 확보할 수 있는 기반을 마련해준다는 취지다.

메리츠금융 사옥. [사진=메리츠금융그룹]

앞서 메리츠금융그룹은 18일 이사회를 열고 홈플러스의 기업회생 절차 지원 안건을 최종 통과시켰다. 다만 최근 홈플러스에 대한 추가 자금 집행을 두고 주주들이 집단소송을 예고하는 등 항의가 이어지고 있으며, 개정 상법상 주주충실의무 등 법적 리스크가 부담으로 작용되는 만큼 MBK파트너스와 김병주 회장의 보증이 필수적이라는 입장이다.

메리츠금융그룹 관계자는 "금융기관으로서 홈플러스 회생 지원을 위한 실질적인 방안을 제안했다"며 "조속히 자금 집행이 이루어지기를 기대한다"고 전했다. 이어 "MBK파트너스가 홈플러스의 대주주이자 경영책임자로서 책임을 다해 1000억 원을 추가 지원하고, 홈플러스 정상화를 위한 실제 지원에 조속히 동참할 것"을 촉구했다.

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