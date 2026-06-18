메리츠 "홈플러스 책임은 MBK에…자금 지원·손실 분담 나서야"

"운용자산 325억 달러 규모 대형 사모펀드…추가 지원 여력 충분"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 메리츠금융그룹이 홈플러스 최대주주인 MBK파트너스를 향해 책임 있는 자금 지원에 나설 것을 촉구했다. 홈플러스 사태 해결의 출발점은 최대주주의 자금 투입과 손실 분담이라는 주장이다.

메리츠금융은 18일 입장문을 내고 MBK파트너스가 그동안 스스로를 동북아 최대 규모의 사모펀드라고 소개해 온 만큼 충분한 지원 여력을 갖추고 있다고 강조했다.

입장문에 따르면 MBK파트너스의 운용자산(AUM)은 약 325억 달러(약 50조원) 규모다. 업계 통상 수준인 1% 이상의 기본 운용보수만 고려해도 연간 수천억 원의 수익을 거두고 있는 것으로 추정되며, 성과보수까지 감안하면 실제 수익 규모는 더욱 클 것으로 예상된다고 설명했다.

MBK파트너스 창업자인 김병주 회장의 자산도 거론했다. 메리츠금융은 김 회장이 자산 99억 달러를 보유해 올해 포브스 한국 부자 순위 2위에 올랐으며, 해당 자산 역시 MBK파트너스의 대형 인수합병(M&A)과 투자 성과를 기반으로 형성됐다고 주장했다.

메리츠금융그룹 로고. [사진=메리츠금융그룹]

또 MBK파트너스가 올해 3월 연례서한을 통해 지난해 투자자들에게 17억 달러 규모의 분배금을 지급했다고 밝힌 점도 언급했다. 특히 홈플러스가 포함된 바이아웃펀드 3호는 홈플러스 투자 실패에도 지난해 15.4%의 수익률을 기록했다고 설명한 바 있다고 지적했다.

메리츠금융는 "그럼에도 MBK파트너스는 홈플러스에 대한 추가 지원 여력이 없다고 주장하며 그 부담을 채권자들에게 전가하려 하고 있다"며 "홈플러스의 최대주주이자 경영권을 보유해 온 MBK파트너스야말로 이번 사태에 가장 큰 책임을 져야 할 당사자"라고 밝혔다.

이어 "메리츠는 홈플러스에 대한 금융 지원 과정에서 채권자로서의 역할과 책임을 충실히 수행해 왔다"며 "반면 MBK파트너스는 투자 성과를 통해 얻은 수익은 투자자와 함께 향유하면서도 경영 실패에 따른 부담은 채권자들에게 전가하려는 모습을 보이고 있다"고 비판했다.

그러면서 "이는 시장의 상식과 책임경영 원칙에 부합하지 않는다"며 "수익은 사유화하고 손실은 사회화하는 방식으로는 시장의 신뢰를 얻을 수 없다"고 강조했다.

메리츠금융은 "홈플러스 사태의 책임 있는 해결을 위해서는 최대주주인 MBK파트너스가 먼저 시장이 납득할 수 있는 수준의 자구 노력과 자금 지원 계획을 제시해야 한다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com