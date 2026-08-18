유용원 의원 "판문점 도끼만행 50주기…도발에는 단호하고 확고한 대응"

AI 핵심 요약beta
- 유용원 의원은 18일 판문점 도끼만행 50주기를 맞아 강경 대응을 강조했다.
- 그는 1976년 미군 장교 2명이 북한군 도끼 공격에 숨졌다고 했다.
- 유 의원은 한미동맹과 확고한 대비태세로 도발을 막아야 한다고 말했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"굳건한 한미동맹 바탕으로 어떤 도발에도 흔들림 없이 대응"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 18일 판문점 도끼만행 사건 50주기를 맞아 "도발을 억제하는 힘은 타협이 아니라 단호하고 확고한 대응에서 나온다"고 강조했다.
유 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "1976년 8월 18일 판문점 공동경비구역에서 미루나무 가지치기 작업을 감독하던 미군 장교 고(故) 아서 조지 보니파스 대위와 마크 토머스 배럿 중위는 북한군의 기습적인 도끼 공격으로 목숨을 잃었다"며 이같이 밝혔다.
판문점 도끼만행 사건은 당시 공동경비구역 내 미루나무 가지치기 작업을 하던 미군 장교들이 북한군의 공격을 받아 숨진 사건이다. 한미 양국은 이후 미루나무를 제거하는 '폴 버니언 작전'을 실시했다.
유 의원은 "한미 양국은 '폴 버니언 작전'을 통해 도발에 대한 압도적인 힘과 결연한 의지를 보여줬다"고 평가했다.
이어 "50년이 지난 지금도 북한의 핵·미사일 위협과 도발은 계속되고 있다"며 "대한민국의 자유와 평화는 강력한 힘과 빈틈없는 대비태세가 뒷받침될 때 지켜낼 수 있다"고 강조했다.
그러면서 "굳건한 한미동맹을 바탕으로 어떠한 도발에도 흔들림 없이 국민의 생명과 대한민국의 안보를 지켜나가겠다"고 말했다.
oneway@newspim.com