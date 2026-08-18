금투협, 금융투자 법규 52시간 과정 개설

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 금융투자 법규 과정을 모집한다
- 자본시장법·상법 등 개정 법령을 집중 교육한다
- 교육은 10월 14일부터 11월 11일까지 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 업계 종사자를 대상으로 한 '금융투자 법규' 집합 과정을 개설하고 수강생을 오는 9월 8일까지 모집한다고 18일 밝혔다.
이 과정은 금융 법규에 대한 체계적 정리가 필요한 업계 종사자를 대상으로 한다. 최근 개정 내용을 반영해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법), 상법, 금융소비자보호법 등 실무에서 적용되는 주요 법령을 중점적으로 다룬다.
자금세탁방지 제도와 금융위원회 가이드라인, 한국거래소·금융투자협회 관련 규정도 교육 내용에 포함된다.
강의는 해당 분야에서 활동 중인 실무 전문가들이 맡는다. 금융투자교육원은 강사들이 법령의 주요 내용과 함께 현장에서 축적한 사례와 실무 경험을 전달할 예정이라고 설명했다.
교육 기간은 올해 10월 14일부터 11월 11일까지로, 총 13일 52시간 과정이다. 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금) 야간인 오후 5시부터 9시30분까지 진행된다. 개강일은 오는 10월 14일이다.
수강 신청과 세부 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com