LG 'K-엑사원', 독자 AI 2차 평가 통과…몸집 3배 키웠다

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원이 18일 K-엑사원 2차 평가를 통과했다
- 모델 규모를 3배 이상 키워 프런티어급 경쟁에 나섰다
- 한 달 뒤 토크 콘서트서 향후 개발 방향을 공개한다
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"빅테크와 같은 체급서 성능 경쟁"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG AI연구원의 'K-엑사원(K-EXAONE)'이 정부의 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 프로젝트 2차 단계 평가를 통과했다.
모델 규모를 기존보다 3배 이상 키우며 글로벌 빅테크의 프런티어급 AI와 경쟁하기 위한 기술 기반 확보에 속도를 낸다.
LG AI연구원은 18일 과학기술정보통신부가 주관하는 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트' 2차 단계 평가를 통과했다고 밝혔다.
LG AI연구원은 이번 단계에서 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 기함급 초대규모 파운데이션 모델 개발에 초점을 맞췄다.
이전 모델보다 규모를 3배 이상 확대하고 초대형 모델의 학습과 추론 전반에 걸친 기술 고도화를 진행했다.
특히 대규모 모델을 안정적으로 학습·운영할 수 있는 기반을 확보하는 동시에 실제 사용자가 체감하는 응답 품질과 활용 성능을 개선했다.
이를 토대로 K-엑사원을 국내 대표 프런티어급 전문가 AI 모델로 발전시키고 글로벌 선도 모델과 경쟁할 수 있는 수준까지 끌어올린다는 목표다.
임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "글로벌 프런티어급 모델들과 대등하게 경쟁하기 위해 모델 규모를 크게 확대하는 것은 필연적으로 진행해야 하는 전략적 선택"이라며 "소형 모델만으로는 글로벌 빅테크와의 기술 격차를 줄이기 어렵다"고 말했다.
이어 "동일한 스케일 체급에서 동등 이상의 성능을 구현하는 것을 목표로 도전을 이어가겠다"며 "이번 단계에서 축적한 기술적 자산과 노하우를 바탕으로 최종 목표 성능을 달성하겠다"고 강조했다.
LG AI연구원은 한 달 뒤 토크 콘서트를 열고 K-엑사원의 향후 기술 개발 방향을 공개할 예정이다.
syu@newspim.com