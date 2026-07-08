하나금융융합기술원, 금융 업무에 특화된 AI 파운데이션 모델 개발

AI 핵심 요약beta
- 하나금융티아이가 8일 금융 특화 AI 파운데이션 모델을 개발했다고 밝혔다다
- 이번 모델은 금융 문서 이해·지식 검색 등 업무 기능에 특화돼 적은 인프라로 고품질 서비스를 제공한다
- 하나금융융합기술원은 기업여신·내부통제·상담 지원과 손님 대상 AI 검색 서비스에 모델을 적용해 업무 효율과 서비스 품질을 높일 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융티아이는 8일 사내 독립 기업인 하나금융융합기술원과 함께 금융 업무에 특화된 AI 파운데이션 모델을 개발했다고 밝혔다.
이번에 개발된 AI 파운데이션 모델은 금융 문서 이해, 업무 지식 검색, 질의응답, 문서 요약 등 실제 금융 업무에 필요한 기능을 중심으로 대량의 데이터를 학습해 만들어졌다.
공동 개발에 참여한 솔트룩스는 초거대 언어모델(LLM) '루시아(Luxia)'를 보유한 AI 전문 기업이다. 하나금융융합기술원과 솔트룩스의 기술력이 결합되어 금융 현장에 적합한 AI 모델이 구현됐다.
특히 이번 모델은 기존 범용 모델과 비교해 적은 인프라 자원으로도 고품질의 생성형 AI 서비스를 제공할 수 있어, AI 서비스 비용 부담을 줄이는 동시에 차별화된 서비스를 제공할 것으로 기대된다.
하나금융융합기술원은 이 모델을 기업여신, 내부통제, 상담 지원 등 주요 금융 업무에 적용해 직원들이 더 정교하고 완성도 높은 업무를 수행할 수 있도록 지원할 계획이다. 또한, 손님 대상 AI 검색 서비스로도 확장해 손님이 필요로 하는 금융 정보를 쉽고 정확하게 제공할 방침이다.
이해 원장은 "그룹 내 주요 업무에 금융 특화 AI 파운데이션 모델을 적용하고 지속적으로 고도화할 예정이다"라며 "앞으로도 현장의 직원과 손님에게 실질적인 가치를 제공하는 AI 서비스를 확대할 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com