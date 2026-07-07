"AI로 주가 전망한다"…LG AI연구원·코스콤 협력

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원과 코스콤은 7일 한국 증시용 AI 예측·분석 서비스 공동 개발 업무협약을 체결했다
- 엑사원 BI와 AEFS를 통해 4주 주가 흐름 예측 점수와 판단 근거를 코멘터리로 제공한다
- 국내외 투자자 대상 서비스 확대와 환각 최소화를 위해 데이터 검증과 기술 최적화를 지속한다
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한국 증시 특화 데이터 서비스로 금융 AI 시장 공략
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG AI연구원과 코스콤이 한국 주식시장에 특화한 인공지능(AI) 예측·분석 서비스를 공동 개발하며 금융 AI 시장 공략에 나선다.
LG AI연구원과 코스콤은 7일 서울 여의도 코스콤 본사에서 'AI 기반 한국 금융 데이터 분석 서비스 제공을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협력은 LG AI연구원의 금융 특화 AI '엑사원 BI(EXAONE Business Intelligence)'에 코스콤의 국내 금융 데이터를 결합해 한국 증시에 최적화된 AI 예측·분석 서비스를 구축하는 것이 핵심이다.
엑사원 BI는 다수의 AI 에이전트가 협업해 데이터 분석과 추론, 예측, 설명 생성을 수행하는 금융 특화 AI다. 이를 기반으로 개발한 AEFS(AI-Powered Equity Forecast Score)는 향후 4주간 개별 종목의 주가 흐름을 예측한 점수와 함께 AI의 판단 근거를 분석 코멘터리 형태로 제공한다.
특히 AI가 단순히 예측 결과만 제시하는 것이 아니라 판단 근거까지 설명하는 '설명 가능성(Explainability)'을 강화한 것이 특징이다. 매일 한국과 미국 증시에 상장된 약 8000개 종목을 분석해 예측 점수와 금융 전문가 수준의 분석 코멘터리를 제공함으로써 투자자의 데이터 기반 의사결정을 지원한다.
코스콤은 국내 증시 거래 데이터와 기업 공시, 거시경제 지표 등 한국 시장 분석에 필요한 금융 데이터를 제공하고, LG AI연구원은 시계열 예측과 데이터 분석 기술을 국내 시장 환경에 맞게 최적화할 계획이다. 양사는 코스콤의 국내 고객 기반과 런던증권거래소그룹(LSEG)의 글로벌 유통망을 활용해 국내외 기관 및 개인 투자자에게 서비스를 확대할 방침이다.
양사는 AI가 분석과 설명을 생성하는 과정에서 발생할 수 있는 환각(Hallucination)을 최소화하기 위해 예측 점수 산출 근거와 코멘터리의 적절성을 지속적으로 검증하며 서비스 품질을 높여나갈 계획이다.
syu@newspim.com