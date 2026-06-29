LG AI연구원, 정보보호 국제표준 ISO 27001 인증

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원이 29일 ISO27001 인증을 획득했다
- AI 데이터 학습부터 서비스 배포까지 전 과정 보안 국제기준 충족했다
- 보안 범위를 LLM 기획·학습부터 솔루션 배포까지 전사로 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG 인공지능(AI)연구원이 정보보호 분야 국제표준인 ISO 27001 인증을 획득했다rj 29일 밝혔다. 데이터 학습부터 서비스 배포까지 AI 생애주기 전 과정이 국제 기준을 충족한다는 것을 입증한 것이다.
ISO 27001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 인증으로, 조직이 정보 자산을 보안 위협으로부터 얼마나 안전하게 보호하고 관리하는지 평가하는 정보보호 분야의 국제표준이다.
LG AI연구원은 지난해 엔터프라이즈 AI 에이전트 '챗엑사원(ChatEXAONE)'에 대한 ISO 27001 인증을 먼저 획득했다. 이를 통해 사내에서 생성형 AI 서비스로 기업 핵심 기술 문서까지 안전하게 다룰 수 있음을 입증했다고 회사는 설명했다.
올해는 보안 인증 범위를 대규모 언어 모델 기획, 데이터 가공·학습 단계부터 최종 솔루션 구현·배포까지 전사 영역으로 확대했다.
임우형 LG AI연구원장은 "기술 경쟁력을 증명하는 것과 함께 고객이 신뢰할 수 있는 안전한 AI 환경을 제공하는 것을 최우선 과제로 삼아왔다"며 "체계적인 보안 인프라와 책임 있는 AI 원칙을 기반으로 누구나 안심하고 도입하고 사용할 수 있는 전문가 AI 생태계를 구축할 것"이라고 밝혔다.
kji01@newspim.com