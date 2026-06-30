신한은행, 배달 앱 '땡겨요' 통해 맘스터치 싸이버거 '100원 딜' 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 7월 1일 땡겨요서 맘스터치 100원딜을 시작했다.
- 7월 31일까지 매일 1만명에 5900원 쿠폰을 준다.
- 슈퍼SOL 이벤트로 최대 1만5000원 쿠폰도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행이 배달 앱 '땡겨요'를 통해 통합 앱 '신한 슈퍼SOL' 출시를 기념하는 맘스터치 싸이버거 '100원 딜' 프로모션을 7월 1일 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 혜택은 7월 31일까지 한 달 동안 제공되며, 신한 슈퍼SOL의 땡겨요 이벤트 페이지에서 매일 선착순 1만 명에게 맘스터치 5900원 할인쿠폰이 지급된다.
고객은 이 쿠폰을 사용해 싸이버거를 100원에 구매할 수 있으며, 일부 가맹점에서는 판매 가격에 따라 최종 결제금액이 달라질 수 있다. 할인쿠폰은 프로모션 기간 동안 1인 1회만 발급되며, 발급일로부터 7일 이내에 땡겨요 앱에서 사용해야 한다.
아울러 신한 슈퍼SOL 출시에 맞춰 44주년 기념 '쏠쏠한 혜택 이벤트'도 31일까지 진행된다. 이벤트 기간 중 신한 SOL뱅크 또는 신한 슈퍼SOL에 로그인 이력이 없는 고객이 처음 방문하면 5000원 할인쿠폰을 받게 된다. SOL LINK 신규 가입자에게는 1만 원 할인쿠폰이 추가로 제공된다.
고객이 두 가지 혜택을 모두 받을 경우 최대 1만5000원의 할인쿠폰을 확보할 수 있으며, 발급된 쿠폰은 땡겨요 앱의 쿠폰함에서 사용 가능하다. 자세한 사항은 신한 슈퍼SOL과 땡겨요 앱 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.
신한은행 관계자는 "신한 슈퍼SOL을 통해 더 많은 고객이 실제 혜택을 누릴 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 금융과 일상 생활을 이어주는 다양한 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com