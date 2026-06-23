신한은행, 5조원 규모 중저신용자 위한 '중금리대출지원 패키지' 발표

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최고금리 연 6.9% 신한중금리 대출·중저신용자심사 정교화

새희망홀씨 상환조건 개선 방안 시행, 8월 슈퍼SOL 제품 출시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 중저신용자의 금융비용 부담을 완화하기 위한 '중금리대출 지원 패키지'를 23일 발표했다.

이번 패키지는 신한금융그룹의 '포용금융 2.0 ON(溫)' 프로젝트의 일환으로, 신한금융그룹이 지난 10일 발표한 총 5조원 규모의 금융 지원을 은행 차원에서 구체화한 것이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 중저신용자의 금융비용 부담을 완화하기 위한 '중금리대출 지원 패키지'를 23일 발표했다. [사진=신한은행]2026.06.23 dedanhi@newspim.com

패키지는 이미 시행 중인 3가지 지원 방안과 8월에 출시 예정인 신상품으로 구성된다. 신한은행은 ▲최고금리 연 6.9%를 적용한 신한중금리대출 ▲중저신용자 대상 심사 정교화 ▲새희망홀씨 상환조건 개선 방안을 시행했으며, 오는 8월에는 슈퍼SOL 전용 중금리대출을 새롭게 선보일 예정이다.

신한은행은 중저신용자에게 최고금리 연 6.9% 이내의 신한중금리대출을 제공한다. 신용평점 하위 50%에 해당하는 차주에게 실제 산출금리가 연 6.9%를 초과할 경우에는 금리 상한을 적용하고, 그 이하인 경우에는 산출금리를 그대로 적용한다. 해당 지원은 대상 고객의 전체 신용대출에 자동 우선 적용된다. 단, 서민금융, 유동성한도대출, 제안금리 상품은 제외된다.

중저신용자를 대상으로 하는 심사 또한 정교화됐다. 기존의 신용평점 하위 등급뿐 아니라 금융거래 이력이 부족한 전업주부와 은퇴자도 포함돼 고객의 상환능력과 금융거래 특성이 반영될 수 있도록 심사 기준을 개선했다. 이를 통해 고신용자를 포함한 신용대출 평균금리와의 격차를 2%포인트 이내로 유지하며 중금리대출을 취급할 수 있게 됐다.

기존 서민금융상품의 혜택도 확대됐다. 새희망홀씨의 분할상환 기간이 기존 최대 60개월에서 최대 84개월로 늘어나고, 분할상환 우대금리가 기존 0.3%포인트에서 1.1%포인트로 확대돼 상환 부담을 경감시켰다.

이와 함께 신한은행은 8월에 슈퍼SOL 제품을 출시할 예정으로, '서민 대안 신용평가모형'을 적용한 슈퍼SOL 전용 중금리대출을 선보인다. 이 상품은 비대면 채널에서 중저신용 고객의 상환능력과 금융거래 특성을 보다 정교하게 반영해 대출 가능 여부와 한도를 심사하는 데 초점을 맞췄다.

신한은행 관계자는 "이번 패키지는 중저신용 고객의 금리·심사·상환구조를 함께 개선해 실질적인 금융비용 부담을 낮춘 것에 의미가 있다"며 "앞으로도 금융 취약계층의 접근성을 높이고 사각지대를 줄여 나가겠다"고 말했다.

한편, 신한금융그룹은 10일 약 5000억원 규모의 연체채권 소각과 4조5000억원 포용금융 공급을 포함하는 총 5조원 규모의 '포용금융 2.0 ON(溫)' 프로젝트를 본격적으로 가동한다고 밝혔있다.

dedanhi@newspim.com