신한은행, 상반기 '신한 ISIC 국제학생증' 발급 1만장 넘겼다

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글로벌 학생 할인·환율 우대·해외 결제 및 ATM 수수료 면제 혜택

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 올해 상반기 국제학생증 '신한 ISIC 국제학생증' 발급이 1만 장을 넘었다고 19일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 올해 상반기 국제학생증 '신한 ISIC 국제학생증' 발급이 1만 장을 넘었다고 19일 밝혔다. [사진=신한은행] 2026.06.19 dedanhi@newspim.com

ISIC 국제학생증은 113개국에서 사용 가능한 학생 인증증으로, 해외 유학, 어학연수, 교환학생 및 해외여행 시 학생 신분을 증명하고 15만여 개의 할인 혜택을 제공한다.

신한은행은 대학생을 위한 플랫폼 '헤이영캠퍼스'를 통해 대학생과의 접점을 늘리고, 신한 슈퍼SOL 비대면 발급 및 대학 내 즉시발급 서비스를 제공해 국제학생증 접근성을 향상시켰다. 올해 상반기에는 인증비 지원 대학을 142개로 확대해 대학생의 발급 부담을 경감할 예정이다. 신한은행은 대학생 시기 첫 금융거래 형성을 위해 청년 고객 기반을 강화하는 방침이다.

'신한 ISIC 국제학생증'은 여행 전문 카드 'SOL트래블 체크'를 기반으로 하며, 글로벌 학생 할인과 함께 환율 우대, 해외 결제 및 ATM 수수료 면제 등의 혜택을 제공한다. 비대면 발급은 신한 슈퍼SOL을 통해 신청할 수 있으며, 한양대학교 지점 등 9개 대학 영업점에서는 즉시 발급이 가능하다.

신한은행 관계자는 "1만 장 발급 돌파는 대학생 고객과의 접점 확대와 비대면 발급의 편리함이 결합된 결과"라며 "대학생의 금융 생활에 도움을 주는 서비스를 계속해서 발전시킬 것"이라고 말했다.

신한은행은 '헤이영캠퍼스'를 통해 모바일 학생증, 전자출결, 학사 공지 등 대학 생활에 필요한 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 앞으로도 대학 생활과 연계된 서비스들을 선보일 예정이다.

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