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신한은행·증권·보험 경계 허문다…통합 플랫폼 '슈퍼SOL' 공개

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  • 신한금융그룹이 17일 은행·카드·증권·보험을 통합한 앱 신한 슈퍼SOL을 공개했다
  • 이번 개편으로 하나의 앱에서 주요 금융 업무와 AI 기반 맞춤형 자산 관리 서비스 이용이 가능해졌다
  • 입출금·주식투자를 결합한 신한 SOL LINK와 가족 단위 관리 서비스 SOL 패밀리도 함께 선보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

은행·카드·증권·보험 핵심 서비스 단일 앱으로 통합
AI 에이전트 도입…자연어 기반 AI 서비스로 50여 개 업무 지원
입출금·주식투자 결합한 'SOL LINK' 계좌도 출시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한금융그룹이 은행·카드·증권·보험의 경계를 허문 통합 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'을 선보였다. 그룹 계열사별로 나뉘어 있던 금융 서비스를 하나의 애플리케이션(앱)으로 통합해 고객이 단일 플랫폼에서 금융 업무를 처리할 수 있도록 하겠다는 구상이다.

신한금융그룹은 17일 신한 슈퍼SOL 언팩(Unpack) 행사를 열고 새롭게 개편한 플랫폼을 공개했다. 기존 슈퍼SOL이 그룹사 간 주요 기능을 연결하는 수준이었다면 이번 개편을 통해 은행·카드·증권·보험 핵심 서비스를 하나의 앱에 통합했다.

[사진=신한금융그룹]

진옥동 신한금융지주 회장은 이날 행사에서 "은행·카드·증권·보험 모두 금융업인데 그동안 경계를 나누는 칸막이가 너무 높았다"며 "같은 신한그룹인데도 연결되지 못하고 각각의 문을 고객이 직접 찾아다녀야 했다"고 말했다.

이어 "오늘 선보이는 신한 슈퍼SOL은 단순한 앱 개편이 아니라 은행·카드·증권·보험을 하나의 앱으로 구현한 올인원 금융 플랫폼"이라며 "신한 슈퍼SOL만의 전용 상품과 개인 맞춤형 UX를 기반으로 새로운 금융을 열어보고자 한다"고 덧붙였다.

신한금융은 이번 개편의 핵심으로 '완전 통합'을 내세웠다. 고객이 앱을 이동하지 않고도 은행과 카드, 증권, 보험 업무를 처리할 수 있도록 했으며 개인별 자산 현황과 소비 패턴 등을 반영한 맞춤형 서비스도 강화했다는 설명이다.

전성익 신한은행 고객플랫폼본부장은 "지금까지 신한 슈퍼SOL은 전체 그룹사 업무의 30% 정도만 담고 있었다"며 "이번에는 은행과 카드, 증권, 보험의 핵심 업무를 고객 체감 100% 수준으로 구현해 앱을 벗어나지 않고 업무를 마칠 수 있도록 만들었다"고 전했다.

인공지능(AI) 기반 금융 서비스도 대폭 확대했다. 고객이 자연어로 질문하면 금융 상품 추천과 가입, 관리 등 약 50개 업무를 수행할 수 있는 AI 에이전트를 탑재했다. 예를 들어 "테슬라 주식 어때"라고 질문하면 증권 서비스로 연결하고, 보험료 출금 계좌 변경과 같은 복합 업무도 단계별로 안내하는 방식이다.

진 회장은 "신한 슈퍼SOL은 에이전틱 금융의 시대를 시작해 보려 한다"며 "간단한 키워드 입력 또는 고객과의 대화를 기반으로 상품 추천, 가입, 관리에 이르는 전 과정을 편안하게 도와드릴 것"이라고 말했다.

신한금융은 이날 은행 입출금과 주식 투자를 결합한 하이브리드 계좌 '신한 SOL LINK'도 공개했다. 고객은 은행 계좌에 예치한 자금을 실시간으로 주식 매매에 활용할 수 있으며 국내 주식 거래 수수료는 0.01%, 해외 주식 거래 수수료는 0.07% 수준으로 책정했다.

양진근 신한투자증권 플랫폼사업본부장은 "주식투자 인구가 1400만명을 넘어서는 등 투자는 더 이상 특별한 사람이 하는 게 아니고 모든 사람이 하는 금융 활동이 됐다"며 "신한 슈퍼SOL 하나로 저축과 투자, 절세, 퇴직연금 관리까지 자산을 형성하고 지키고 증식시키는 모든 금융 활동이 가능해졌다"고 강조했다.

홈 화면도 개인 맞춤형으로 전면 재편했다. 신한금융은 '진짜 개인화는 더하는 것이 아니라 빼는 것'이라는 철학 아래 고객이 자산·소비·투자·보험 정보를 원하는 방식으로 구성할 수 있도록 했다. 급여일, 카드 결제일, 대출 만기일 등 주요 금융 일정을 한눈에 확인할 수 있는 '오늘' 탭도 신설했다.

아울러 신한금융은 가족 단위 금융 서비스인 'SOL 패밀리'를 도입한다. 자녀 계좌 개설과 조회, 가족 금융 관리 기능을 통합했으며 이상 거래 알림 기능 등을 통해 금융 안전성도 높였다. 해당 서비스는 가족관계증명 정보를 기반으로 제공돼 가족 구성원 간에만 이용할 수 있다.

rkgml925@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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