신한자산운용, 국내 우주항공기업 투자 'SOL 우주항공밸류체인' ETF 상장

국내 우주항공 소재·부품·장비·데이터 활용 기업 10종목 선별 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 16일 국내 우주항공 밸류체인 핵심 기업에 투자하는 'SOL 우주항공밸류체인' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 밝혔다.

신한자산운용에 따르면 해당 ETF는 우주 산업을 업스트림, 미드스트림, 다운스트림으로 구분해 접근한다. 업스트림은 발사체와 위성에 활용되는 특수합금 및 경량 소재·부품 기업이며 미드스트림은 저궤도 위성통신, 위성 간 링크, 고주파 통신 부품 등 통신 인프라 관련 기업이다. 다운스트림에서는 지상국 인프라와 위성 데이터 수신·분석·가공 서비스를 보유한 기업이 주요 투자 대상이다.

[사진=신한자산운용]

구성종목은 에이치브이엠, 인텔리안테크, 스피어, 쎄트렉아이, 한화시스템, 대주전자재료, 컨텍, RFHIC, 알멕, 세아베스틸지주 등 10개 종목이다. 위성 안테나, 특수합금, 위성 시스템, 데이터 처리, 통신 부품 등 국내 우주항공 밸류체인 전반의 핵심 기업으로 구성됐다.

최근 글로벌 우주 산업은 정부 주도의 연구개발 중심 시장에서 민간 기업이 주도하는 뉴스페이스 시장으로 빠르게 전환되고 있다. 특히 지난 12일 미국 민간 우주기업 스페이스X의 나스닥 상장을 계기로 글로벌 우주항공 산업에 대한 투자자 관심이 다시 확대될 것으로 예상된다. 스페이스X는 발사체 재사용, 저궤도 위성통신, 우주 기반 데이터 인프라 등 뉴스페이스 산업의 성장을 상징하는 기업으로 평가받고 있다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "스페이스X의 상장은 단순히 미국 우주 기업에 대한 관심을 넘어, 글로벌 우주 공급망에 진입한 국내 소재·부품·장비 기업에 대한 재평가 계기가 될 수 있다"며 "우주 산업은 한 번 공급망에 진입한 기업이 기술 신뢰도와 납품 이력을 기반으로 장기간 지위를 유지할 가능성이 높은 산업인 만큼 발사체와 위성 본체에 사용되는 특수합금, 알루미늄 소재, 위성 안테나, 고주파 통신 부품, 지상국 및 데이터 처리 인프라 등에서 경쟁력을 확보한 국내 기업들이 지속 주목받을 수 있다"고 말했다.

김 그룹장은 "SOL 우주항공밸류체인 ETF는 단순히 우주 테마에 투자하는 상품이 아니라, 글로벌 우주 산업의 성장 과정에서 실제 매출과 수주 기회가 발생할 수 있는 국내 소재·부품·장비 및 데이터 활용 기업에 투자하는 상품"이라며 "SOL 미국우주항공TOP10 ETF와 함께 투자하면 한국과 미국 우주 산업을 동시에 아우르는 포트폴리오 구성이 가능하다"고 강조했다.

rkgml925@newspim.com