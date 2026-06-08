신한자산운용, 사외이사 위원장 체제 '수탁자책임위원회' 신설

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의결권 행사·주주활동 독립 심의 위해 ESG위원회서 분리

ESG위원회는 전사 ESG 투자전략 회의체로 재편

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용은 수탁자 책임활동의 독립성과 투명성을 강화하기 위해 사외이사가 위원장을 맡는 '수탁자책임위원회'를 신설했다고 8일 밝혔다.

수탁자책임위원회는 의결권 행사, 주주활동 등 투자자와 수익자의 장기 이익에 영향을 미치는 주요 수탁자 책임활동을 심의·의결하는 기구다. 기존 ESG위원회에서 포괄적으로 다루던 관련 안건을 별도 위원회로 분리해 투자·영업 부문과 독립된 의사결정 구조를 갖췄다.

위원장은 신선경 사외이사가 맡는다. 신선경 사외이사는 법무법인 리우 파트너 변호사로, 금융·자본시장 분야 법률 자문 경력을 보유하고 있다.

신한자산운용 CI. [사진=신한자산운용]

이번 조직 개편의 배경으로 신한자산운용은 국내외 스튜어드십코드 기준이 단순 의결권 행사를 넘어 이해상충 관리, 의사결정 독립성, 투명한 기록 및 공시 체계를 중요하게 보는 추세를 들었다.

신한자산운용은 수탁자책임위원회 신설과 함께 기존 ESG위원회도 전사적 ESG 투자전략 회의체로 재편했다. 앞으로 의결권 행사와 주주관여활동 등 수탁자 책임활동은 수탁자책임위원회가 담당하고, ESG위원회는 ESG 투자전략 수립과 리스크 관리 방향 점검에 집중한다.

재편된 ESG위원회에는 최고리스크관리책임자(CRO), 전통자산 통합 투자 의사결정을 담당하는 최고투자책임자(CIO), 대체자산 그룹장 등이 참여한다. ESG를 전통자산과 대체자산, 리스크 관리 영역까지 포괄하는 전사적 투자전략 과제로 다루기 위한 구성이다.

이석원 신한자산운용 대표이사는 "수탁자 책임활동은 고객과 수익자의 장기 이익을 보호하기 위한 핵심 절차인 만큼, 독립성과 투명성을 갖춘 의사결정 체계가 중요하다"며 "이번 수탁자책임위원회 신설은 의결권 행사와 주주활동의 공정성을 높이고 이해상충 관리 체계를 강화하기 위한 조치"라고 말했다.

이어 "ESG위원회는 전사적 ESG 투자전략 회의체로 재편해 책임투자 전략 기능을 강화했다"며 "글로벌 스튜어드십코드 기준에 부합하는 책임투자 체계를 구축하고 수탁자 책임활동을 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com