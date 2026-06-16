신한카드, 포인트 적립·추가 우대 결합한 'SOL Plan+' 2종 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드는 신한은행과 협력해 오는 17일 신한금융그룹의 통합 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL' 론칭에 맞춰 '신한카드 SOL Plan+(쏠플랜 플러스카드)'를 출시했다고 16일 밝혔다.

쏠플랜 플러스카드는 신한은행 금융 서비스 실적과 연계해 이용할 경우 매월 최대 8만 2500포인트의 적립 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

우선 국내외 전 가맹점 결제 시 최대 1.5%의 기본 적립을 제공하며 ▲주유(SK에너지·GS칼텍스) ▲온라인쇼핑(쿠팡·SSG.COM·무신사·29CM) ▲배달앱(땡겨요·배달의민족·요기요·쿠팡이츠) 등 주요 생활 영역에서는 최대 5%의 특별 적립률이 적용된다.

적립 혜택은 SOL포인트로 지급되며 전월 이용 실적에 따라 차등 분등된다. 전월 이용금액이 40만원 이상 100만원 미만이면 기본 1%·특별 2.5%가 적립되고, 100만원 이상일 때는 기본 1.5%·특별 5%의 적립률로 월 최대 6만 포인트까지 수령할 수 있다.

여기에 신한은행 이용 실적을 충족하면 ▲OTT(넷플릭스·유튜브 프리미엄·티빙·디즈니플러스) ▲디지털 멤버십(네이버플러스·쿠팡 와우) ▲통신요금(이동통신 3사 자동납부) 정기 결제 건에 대해 월 최대 1만 5000포인트가 추가 지급된다.

[사진=신한카드]

상세 기준을 보면 전월 결제계좌의 일 잔액이 100만원 이상 200만원 미만을 기록한 일수가 15일 이상이면 월 5000포인트, 200만원 이상을 15일 이상 유지하면 1만 5000포인트를 받는 방식이다. 가입자가 신용카드 이용 조건과 은행 실적 조건을 모두 충족하면 매달 결제 과정에서 총 7만 5000포인트를 모을 수 있다.

아울러 해당 카드로 적립한 포인트를 신한은행의 입출금 통장인 'SOL Plan 포인트박스'에 예치하면 입금액의 10%를 추가 적립해 준다. 예컨대 7만 5000포인트를 이 계좌에 입금하면 10% 우대가 더해져 총 8만 2500포인트가 쌓이게 된다. 해당 계좌에 보관된 포인트 잔액에는 연 5%의 금리도 적용된다.

한편 신한카드는 시니어 고객층을 겨냥한 'SOL메이트 신한카드 SOL Plan+(쏠메이트 플러스카드)'도 동일한 날짜에 선보였다.

이 상품은 쏠플랜 플러스카드의 구조를 바탕으로 하되, 시니어 소비층의 이용 빈도가 높은 ▲병원 ▲대형마트(이마트·트레이더스·롯데마트·농협 하나로마트) ▲커피전문점 및 제과점 업종을 특별 적립 영역으로 전환해 배치했다.

신한카드 관계자는 "이번 신상품은 기존 상품의 혜택 범위를 넓힌 고효율 상품으로 은행 주거래 고객에게 초점을 맞췄다"며 "그룹 통합 플랫폼인 신한 슈퍼SOL 출시와 연계해 나온 만큼 향후 다양한 연계 프로모션을 진행할 계획"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com