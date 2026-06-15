신한금융그룹, DB그룹과 500억 규모 신기술투자조합 출범

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반도체 등 첨단산업 상장사 메자닌 및 Pre-IPO 투자 병행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 15일 총 500억원 규모의 '신한-DB 생산적금융 신기술투자조합'을 출범한다고 밝혔다. 신한투자증권에 따르면 해당 조합은 DB자산운용과 공동 운용(Co-GP) 형태로, 신한금융그룹과 DB그룹이 각각 250억원씩 출자한다.

이번 투자조합은 신한투자증권 주도로 결성된 생산적금융 투자 플랫폼이다. 신한금융그룹에서는 신한투자증권, 신한자산운용, 신한캐피탈이 참여하며 DB그룹에서는 DB손해보험, DB생명, DB증권, DB저축은행 등이 참여한다. DB하이텍도 출자자로 참여해 반도체를 포함한 첨단산업 분야의 전문성을 더할 예정이다.

[사진=신한투자증권]

주요 투자 대상은 국내 첨단산업 분야의 상장 및 비상장 기업이다. 상장사 전환사채(CB) 등 메자닌 투자를 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 동시에, 성장성이 검증된 비상장 혁신기업에 대한 Pre-IPO 투자를 병행할 계획이다.

안정성과 성장성을 균형 있게 확보한 포트폴리오 구축을 통해 미래 성장 산업에 대한 장기적 자금 공급 역할을 수행한다는 방침이다.

투자조합 관계자는 "신한금융그룹의 글로벌 CIB 네트워크 및 혁신기업 발굴 역량과 DB그룹의 자산운용 역량, 첨단산업 전문성을 결합해 미래 성장 산업에 대한 생산적금융 공급을 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "향후에도 혁신기업의 성장 단계별 자금 수요에 적극 대응해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com