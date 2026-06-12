신한투자증권, 국민성장펀드 서민형 35% 배정

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전체 200억원 중 70억원 서민형 물량

지난 5월 22일 판매 시작 후 조기 마감

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 정부 정책형 금융상품인 '국민성장펀드' 모집에서 전체 물량을 모집 완료했다고 12일 밝혔다. 전체 모집 금액 200억원 가운데 서민형 배정 비중은 35%로 정해졌다.

국민성장펀드는 오프라인과 온라인을 통해 모집됐다. 신한투자증권은 상품 설계 단계에서 서민형 고객의 참여 비중을 높이는 방식으로 배정 구조를 구성했다.

신한투자증권은 전체 모집 금액 200억원 중 70억원을 서민형 물량으로 배정했다. 이는 정부의 서민형 배정 가이드라인인 20%를 웃도는 수준이다.

[사진=신한투자증권]

채널별로는 오프라인 모집분 100억원 중 50억원, 온라인 모집분 100억원 중 20억원을 각각 서민형 고객에게 배정했다. 신한투자증권은 정부의 자산 형성 지원 정책과 고객 특성을 고려해 서민형 배정 비중을 확대했다고 설명했다.

서민형 가입 기준은 근로소득 5000만원 이하다. 근로소득 외 종합소득이 있는 경우에는 종합소득 3800만원 이하가 기준이다.

국민성장펀드는 지난 5월 22일부터 판매를 시작해 조기 마감됐다. 청약 철회 가능 기간이 끝난 이달 11일 이후 최종 모집이 확정됐다.

정용욱 신한 Premier 총괄사장은 "국민성장펀드 모집은 고객의 자산 형성이라는 본연의 역할과 정부 정책 방향을 함께 고려한 사례"라며 "앞으로도 신한 Premier는 서민층을 포함한 다양한 고객이 금융 혜택을 누릴 수 있도록 금융 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com