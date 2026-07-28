DN솔루션즈, 조선업계 기술세미나…고부가 선박 가공 솔루션 제시

AI 핵심 요약beta
- DN솔루션즈가 22일 조선업 맞춤형 기술세미나를 개최했다
- 세미나에서 선박 부품별 가공 솔루션과 자동화 서비스를 소개했다
- 고부가가치 선박 대응 장비로 국내 조선 경쟁력 강화를 목표했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = DN솔루션즈가 고부가가치·친환경 선박 확대에 대응해 조선 부품별 맞춤형 공작기계와 자동화 솔루션을 선보였다.
DN솔루션즈는 지난 22일 경남 창원 리베라 컨벤션에서 조선업계 맞춤형 기술세미나 '쉽빌딩 테크데이'를 개최했다고 28일 밝혔다. 행사에는 국내 조선업 가공 분야 기업 30여곳이 참석했다.
세미나에서는 조선·해운·에너지 시장 전망과 함께 선박 주요 구조물 및 핵심 부품의 가공 수요가 소개됐다. DN솔루션즈 소속 애플리케이션 엔지니어들은 부품별 가공 솔루션과 적용 사례를 발표했다.
선박용 프로펠러와 엔진 블록 등 초대형 중량물의 다면 가공에 적합한 문형 머시닝센터 DCM 시리즈와 대형 축 가공용 수평형 터닝센터 PUMA 800 시리즈가 소개됐다.
러더 등 중·대형 공작물 가공에 쓰이는 수평형 머시닝센터 NHP·NHM 시리즈와 선박 내부 피팅·밸브류 가공용 SMX·Lynx 시리즈도 선보였다. 생산성과 품질 향상을 위한 자동화 솔루션과 장비 유지·보수 서비스도 함께 소개됐다.
박하수 DN솔루션즈 한국영업본부장 상무는 "고부가가치 선박의 까다로운 가공 요구를 충족하면서 정밀도와 생산성을 높이는 장비와 솔루션을 제공하고 있다"며 "국내 조선산업의 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대를 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com