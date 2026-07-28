유리벽이 초대형 스크린으로…백남준아트센터에 투명 양면 LED 설치

AI 핵심 요약beta
- 한국디스플레이산업협회가 28일 백남준아트센터 로비 유리벽에 투명 양면 LED 초대형 비디오월을 설치했다.
- 이번 제품은 유리 양면에 서로 다른 콘텐츠를 송출하고 건축 구조 훼손 없이 대형 투명 화면을 구현했다.
- 협회는 국·내외 투명 디스플레이 실증을 이어가며 올해 마이크로LED 미디어월로 실증 범위를 확대할 예정이라고 밝혔다.
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산업부 지원 실증사업 성과…올해 예술의전당서 마이크로LED 검증
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국디스플레이산업협회가 백남준아트센터 로비 유리벽에 투명 양면 LED를 활용한 초대형 비디오월 디스플레이를 설치했다. 기존 투명 OLED 중심이던 실증사업을 투명 LED로 확장해 문화예술 공간에서의 상용화 가능성을 검증한다는 계획이다.
28일 한국디스플레이산업협회에 따르면 디스플레이허브가 제작한 이번 제품은 가로 852㎜, 세로 4750㎜ 크기로 투명도 60%, 최대 휘도 6324니트를 구현한다. 유리벽 양쪽에서 동시에 화면을 볼 수 있으며, 양면에 서로 다른 콘텐츠를 송출할 수 있는 것이 특징이다.
투명 LED는 필름 형태로 유리 표면에 직접 부착할 수 있어 기존 건축 구조를 훼손하지 않고 대형 화면을 구현할 수 있다. 백남준아트센터를 찾은 관람객은 로비의 개방감을 유지하면서 위치에 따라 서로 다른 미디어 콘텐츠를 감상할 수 있다.
협회는 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원의 지원을 받아 2023년부터 투명 디스플레이 실증사업을 진행하고 있다. 국립중앙박물관 투명 쇼케이스를 시작으로 베트남 하노이국립대, 미국 LA무역관 등 국내외에서 10여 건의 실증을 추진했다.
실증 범위는 앞으로 마이크로LED로 확대된다. 협회는 올해 예술의전당 한가람미술관 로비 등 문화예술 공간에 마이크로LED 미디어월을 설치해 건축·모빌리티와 프리미엄 초대형 사이니지 시장 진출 가능성을 검증할 예정이다.
mkyo@newspim.com