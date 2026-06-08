신한투자 '워크플레이스 WM', 기업 MOU 100곳 돌파

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연내 200개사 MOU 목표, 하반기 RA 일임·ETF 적립식 출시 예정





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 기업 임직원의 재무복지 강화를 위해 운영 중인 '신한 Premier 워크플레이스 WM' 서비스가 2026년 들어 기업 대상 업무협약(MOU) 100곳을 넘어섰다고 8일 밝혔다. 연내 200개 기업과의 MOU 체결을 목표로 서비스를 확대할 계획이다.

'신한 Premier 워크플레이스 WM'은 기존 고액자산가(HNWI) 대상의 신한 Premier 자산관리 서비스를 기업과 임직원 전반으로 확장한 B2B 기반 금융복지 솔루션이다. 기업의 인재 확보·유지, ESG 경영의 사회적 책임 이행, 임직원의 금융 스트레스 완화 등 기업 환경 변화에 대응하기 위해 설계됐다.

이 서비스는 ▲주식보상제도 컨설팅 ▲법인 여유자금 운용 ▲임직원 맞춤형 자산관리·금융교육 ▲커넥트 포럼 ▲퇴직연금 등 5개 핵심 부문으로 구성된다.

[사진=신한투자증권]

주식보상제도 컨설팅은 스톡옵션, RSU, RSA, PSU 등 다양한 주식보상 제도에 대해 설계 단계부터 계좌 개설, 지급 처리, 공시 모니터링까지 원스톱으로 지원한다. 법인 여유자금 운용 솔루션은 기업의 자금 성격과 운용 기간에 맞춰 CMA·RP 등 단기 상품부터 채권·펀드·법인 포트폴리오 전략까지 단계별 운용 방안을 제시한다.

임직원 맞춤형 자산관리 및 금융교육 서비스는 투자전략·세무·부동산 등 3개 분야를 중심으로 20여 개 커리큘럼을 운영하며, 직급과 자산 규모에 따른 맞춤형 교육과 교육 종료 후 1대1 현장 컨설팅을 제공한다. 재무담당 임직원 전문 과정과 전문가가 기업 현장을 방문해 진단·상담·실행을 연계하는 'Wealth Care Day' 프로그램도 운영한다. 커넥트 포럼은 주요 기업의 CEO·CFO 등 C레벨 임원을 대상으로 정규 세미나, 소규모 네트워킹, 문화 프로그램 등을 운영해 경영진 간 교류를 지원한다.

퇴직연금 서비스는 DB·DC·IRP 전 유형에 대해 운용 설계부터 회계·세무 컨설팅까지 종합 솔루션을 제공하며, 현재 2473개 상품 라인업을 갖추고 있다. 2026년 하반기에는 로보어드바이저(RA) 일임 서비스와 ETF 자동매수 적립식 서비스 출시도 예정돼 있다.

서비스 운영에는 투자전략·포트폴리오·주식·섹터·투자상품·부동산·세무·기업솔루션·상속·증여 등 8개 분야 전문가 100명으로 구성된 '신한 Premier 패스파인더'가 참여한다.

MOU 체결 기업들 사이에서는 주식보상제도 컨설팅과 임직원 자산관리 교육에 대한 수요가 높은 것으로 나타나고 있다. DC·IRP를 중심으로 실적배당형 상품 비중이 확대되는 퇴직연금 시장 환경도 서비스 수요 증가 배경으로 꼽힌다.

정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄사장은 "신한 Premier 워크플레이스 WM은 기업의 지속 성장과 임직원의 재무적 안정을 함께 지원하는 서비스"라며 "연내 200개 기업과의 협업을 목표로 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com