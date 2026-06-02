신한투자증권, 5년 연속 '한국의 우수콜센터' 선정

"운영 환경 변화 속 서비스 품질 경쟁력 재확인"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 2일 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 콜센터 부문에서 5년 연속 '한국의 우수콜센터'로 선정됐다고 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 KSQI는 고객이 체감하는 서비스 품질을 객관적 지표로 평가하는 제도로, 전문 평가단이 연간 100회에 걸친 모니터링을 통해 상담 직원의 응대 태도, 업무 처리 역량, 고객 공감 표현 등을 종합적으로 평가한다.

[사진=신한투자증권]

이번 수상은 최근 증시 활황에 따른 거래대금 증가와 고객 문의 확대 등 상담 환경 변화 속에서도 안정적인 서비스 운영을 이어온 점에서 의미가 있다고 회사 측은 전했다. 신한투자증권 고객지원센터는 단순문의 응대를 넘어 고객 상황을 고려한 진정성 있는 상담을 통해 지속적으로 서비스 품질을 관리해 왔다.

성과의 주요 배경으로는 음성봇과 챗봇을 활용한 AI 기반 '하이브리드 상담 체계'를 꼽았다. 반복적·단순 문의는 AI 솔루션이 신속하게 대응하고, 고난도·전문 상담은 숙련된 상담 직원이 전담하는 방식으로 상담 효율성과 품질을 동시에 높였다는 설명이다.

정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄사장은 "이번 5년 연속 우수콜센터 선정은 상담 수요가 증가하는 환경에서도 고객 신뢰를 유지하기 위해 모든 직원이 진정성 있게 노력한 결과가 객관적으로 검증받은 것"이라며 "앞으로도 고객의 기대를 뛰어넘는 상담 서비스 제공을 위해 끊임없이 혁신하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com