신한투자증권, 중개형ISA 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 10일 중개형ISA 신규·이전 고객 대상 이벤트를 8월 31일까지 진행한다고 밝혔다.
- 이벤트 참여 고객 전원에게 1만원을 지급하고, 입금·이전 금액에 따라 최대 100만원 및 추첨 500만원 리워드를 제공한다.
- 혜택을 받으려면 1개월간 잔고를 유지해야 하며, 최종 리워드는 10월 중 중개형ISA 계좌로 지급된다.
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입금액 따라 최대 100만원 리워드
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 올해 8월 31일까지 '중개형ISA 이벤트'를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 이벤트는 중개형ISA를 신규로 개설하거나 타 금융회사에 보유한 중개형ISA 계좌를 신한투자증권으로 이전하는 고객을 대상으로 한다.
이벤트 대상 고객에게는 현금 1만원이 전원 지급된다. 이 가운데 추첨을 통해 1명에게는 현금 100만원을 추가로 제공한다.
중개형ISA 계좌에 입금하는 금액에 따라 최대 현금 100만원의 리워드도 받을 수 있다. 타사에서 이전해오는 금액이 1000만원 이상이면 해당 금액은 2배로 인정된다. 입금 금액이 1000만원 이상인 고객 중 추첨을 통해 1명에게는 현금 500만원이 추가 지급된다.
입금 관련 혜택은 신규 고객뿐 아니라 기존에 신한투자증권 중개형ISA 계좌를 보유한 고객도 참여할 수 있다. 다만 2025년 5월 평균 잔고가 1원 이하인 경우에 한해 이벤트 대상에 포함된다.
이벤트 혜택을 받기 위해서는 이벤트 종료 후 1개월간 계좌 잔고를 유지해야 한다. 해당 기간 중 출금이 발생하면 출금 금액만큼 입금 금액에서 차감돼 리워드 구간이 변경될 수 있다.
최종 산정된 현금 리워드는 10월 중 고객의 중개형ISA 계좌로 지급될 예정이다.
신한투자증권 관계자는 "중개형ISA는 투자와 절세를 함께 고려하는 고객들의 관심이 높은 상품"이라며 "앞으로도 고객 투자 환경과 수요를 반영한 이벤트를 선보일 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com