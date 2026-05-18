신한투자증권, 중개형 ISA 50만좌 돌파 기념 특판RP 판매… 세전 연 3.4%

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 18일 중개형 ISA 50만좌·잔고 4조원 달성 기념 특판RP 판매에 나섰다
- 특판RP는 91일물로 세전 연 3.4%를 제공하며 1인당 최대 2000만원까지 6월 19일까지 판매한다
- 중개형 ISA는 3년 이상 유지 시 최대 200만원 비과세와 초과분 9.9% 분리과세 등 절세 혜택을 준다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 18일 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 50만좌 돌파와 잔고 4조원 달성을 기념해 신한 Premier 중개형 ISA 전용 특판RP를 판매한다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 이번 특판RP는 신한투자증권 중개형 ISA 고객이라면 누구나 가입할 수 있다. 특판 상품은 91일물 기간형RP로 세전 연 3.4% 수익을 지급하며, 중도해지 시에도 약정 수익률이 적용된다. 1인당 RP 최대 매수 한도는 2000만원이며, 오는 6월 19일까지 판매하지만 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 해당 RP는 홈페이지, 신한 SOL증권 앱, HTS, 영업점, 유선을 통해 매수 가능하다.
중개형 ISA는 하나의 계좌에서 다양한 금융상품을 운용할 수 있는 절세 계좌로, 3년 이상 유지 시 최대 200만원(서민형 400만원)까지 비과세 혜택이 적용되며 비과세 한도 초과분에 대해서는 9.9% 분리과세가 적용된다. 개인별 납입 한도는 연 2000만원, 5년간 최대 1억원까지 가능하다.
rkgml925@newspim.com