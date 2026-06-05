KB증권 중개형ISA 자산 7조원 돌파

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특판 ELB 만기 3개월 연 6.0% 조건으로 6월부터 5회차 판매 중

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 지난달 중개형ISA(개인종합자산관리계좌) 자산이 7조원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

중개형ISA는 국내주식, ETF, 펀드, 채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있는 절세 계좌다.

KB증권은 이를 기념해 오는 8월 31일까지 '중개형ISA 이벤트 시즌3'를 진행한다. 이벤트 조건을 충족한 고객은 9월 한 달간 잔고를 유지해야 경품을 받을 수 있다.

[사진=KB증권]

이번 이벤트는 ▲순입금 혜택 ▲중개형ISA 만기 고객 재투자 혜택 ▲상품 투자 혜택 ▲월별 얼리버드 경품으로 구성됐다.

이벤트 기간 내 중개형ISA 계좌에 200만원 이상 순입금한 고객에게는 순입금액 구간에 따라 백화점상품권을 제공한다. 타사 ISA를 이전한 고객은 이전 금액의 2배를 순입금 금액으로 인정받는다. 영유스 고객(1987년 1월 1일 이후 출생)에게는 순입금액 구간별로 올리브영 상품권을 추가 제공한다.

중개형ISA를 최초 개설하고 100만원 이상 순입금한 고객 전원에게는 네이버페이포인트·올리브영상품권·배달의민족상품권 중 1종을 선택할 수 있는 1만원 상당의 혜택을 제공한다.

중개형ISA 만기 해지 자금 2000만원 이상을 연금저축계좌로 이전하고 중개형ISA를 재개설한 고객에게는 이전 금액 구간에 따라 추가 상품권을 지급한다.

상품 투자 혜택도 마련했다. 이벤트 기간 중 펀드·장외채권·ELS·ELB 등 대상 상품에 투자한 고객에게 매수 금액에 따라 백화점상품권을 제공한다.

얼리버드 경품은 월별로 다르게 구성됐다. ▲7월에는 주유상품권 등 ▲8월에는 리모와 캐리어·갤럭시탭 등 ▲9월에는 갤럭시폴드·맥북 에어 등을 추첨을 통해 제공한다.

아울러 중개형ISA 신규·이전·휴면 고객을 대상으로 만기 3개월 기준 연 6.0%(세전) 수익 조건의 중개형ISA 전용 특판 ELB를 6월 1일부터 5주간 총 5회차에 걸쳐 판매하고 있다.

KB증권 손희재 디지털사업그룹장은 "앞으로도 중개형ISA를 중심으로 절세 혜택과 다양한 고객 혜택을 제공해 고객의 장기적인 투자를 지원해 나가겠다"고 말했다.

KB증권 중개형ISA 계좌는 전국 영업점 및 MTS 'KB M-able(마블)'에서 개설할 수 있다. 이벤트 관련 세부 내용은 KB증권 홈페이지, MTS 또는 고객센터에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com