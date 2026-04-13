KB증권, IRP·연금저축 순입금 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 13일 개인형 IRP 및 연금저축 고객 대상 순입금 이벤트를 6월 30일까지 실시한다.
- IRP 고객은 생활밀착형 브랜드 쿠폰을 선택하고 연금저축 고객은 최대 200만원 백화점 상품권을 받는다.
- 타사 이전금액 2배 인정하며 1986~2007년생 대상 별도 추첨 경품 이벤트도 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 개인형 IRP 및 연금저축 고객을 대상으로 순입금 이벤트를 실시한다.
13일 KB증권은 연금자산 성장 지원을 위한 순입금 이벤트를 오는 6월 30일까지 진행한다고 밝혔다. 기존 고객은 물론 이벤트 기간 중 IRP 또는 연금저축계좌를 최초 개설한 신규 고객도 참여할 수 있다.
IRP 고객은 네이버페이·배달의민족·다이소·올리브영·GS25·CU 등 생활밀착형 브랜드 쿠폰 중 원하는 혜택을 직접 선택할 수 있다. 연금저축 고객은 순입금 구간별로 최대 200만원 상당의 백화점 상품권을 받는다. 요건 충족 시 신규 고객 혜택과 순입금 금액별 혜택을 중복으로 받을 수 있으며, 혜택별로 생활밀착형 브랜드 쿠폰·백화점 상품권·연금저축 전용 ETF 매수 쿠폰 등이 제공된다.
순입금 실적에는 개인납입금, 타사 이전금액, ISA 만기 전환금액을 인정한다. 타사 이전금액은 실적을 2배로 산정한다.
KB증권은 1986년~2007년 출생 고객을 대상으로 밸런스 게임 형태의 참여형 이벤트도 별도 운영한다. 참여 고객 중 추첨을 통해 호텔 외식 상품권·스탠바이미2 등 프리미엄 경품과 무신사 상품권 등을 제공한다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "이번 이벤트는 고객 관점의 선택형 혜택을 제공하고 ETF 투자 지원을 통해 연금 고객의 투자 경험을 확대하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.
이벤트 참여는 KB증권 MTS 'KB M-able(마블)'을 통해 신청할 수 있다. 혜택은 이벤트 조건 충족 후 올해 7월 31일까지 잔고 유지 조건을 충족한 고객에게 제공된다.
dconnect@newspim.com