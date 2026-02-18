삼성증권, IRP·연금저축 각 10조 돌파

ETF 잔액 16조원대 확대, 디폴트옵션 3년 수익률 1위
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권의 개인형퇴직연금(IRP)과 연금저축 잔액이 각각 10조원을 넘어섰다. IRP·연금저축 합산잔액은 20조8000억원을 돌파했다.
18일 삼성증권은 지난달 28일 기준 IRP·연금저축 합산잔액이 20조8000억원을 넘어섰다고 밝혔다. 이는 2024년 말 12조2000억원 대비 71% 증가한 규모다.
같은 기간 개인형연금(DC·IRP·연금저축) 잔액은 17조1000억원대에서 29조1000억원으로 70% 늘었다.
퇴직연금 가운데 확정기여형(DC형)과 IRP 잔액은 2024년 말 대비 각각 67%, 59% 증가했다.
연금 자산 중 상장지수펀드(ETF) 잔액은 138% 늘어 증가율이 가장 높았다. ETF 잔액은 6조7000억원대에서 16조원대로 확대됐다. 이는 올해 1월 말 기준 수다.
삼성증권은 퇴직연금 디폴트옵션 수익률에서도 성과를 냈다. 금융감독원 비교공시에 따르면 지난해 12월 말 기준 디폴트옵션 안정투자형 포트폴리오2(저위험) 3년 수익률은 44.87%로 집계됐다.
이는 전체 퇴직연금 사업자 평균 23.12%의 약 2배 수준이다. 안정투자형(저위험) 상품 가운데 전체 사업자 1위를 기록했다.
삼성증권은 지난 2021년 운용관리·자산관리 수수료를 면제한 '다이렉트IRP'를 도입했다. 가입 서류 작성과 발송 절차를 간소화한 '3분 연금' 서비스도 운영 중이다.
모바일트레이딩시스템(MTS) 엠팝(mPOP)을 통해 '로보 일임' 'ETF 모으기' 서비스도 제공하고 있다.
삼성증권은 서울, 수원, 대구에 연금센터 3곳을 운영 중이다. 해당 센터에서는 PB 경력 10년 이상의 인력이 연금 상담을 제공한다.
장효선 삼성증권 연금본부장 상무는 "퇴직연금은 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다"며 "우수한 연금 관리서비스를 통해 고객의 연금 파트너로 역할을 하겠다"고 말했다.
