코스피 '불장'에 1조 클럽 급증…한 달 새 42곳 늘어 365곳

레인보우로보틱스·삼천당제약 10조 클럽 합류
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 코스피가 올해 들어 30% 넘게 오르는 등 국내 증시가 강세를 이어가면서 시가총액 1조원 이상 상장사 수가 빠르게 늘고 있다.
18일 한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 설 연휴 전 마지막 거래일인 지난 13일 종가 기준 시가총액 1조원 이상 상장사(우선주 포함)는 365곳으로 집계됐다. 지난해 말 '1조 클럽'이 323곳 수준이었던 점을 감안하면 한 달여 만에 42곳(13.0%) 증가한 셈이다.
시장별로는 코스피의 1조 클럽 상장사가 238곳에서 249곳으로 늘었고, 코스닥은 85곳에서 116곳으로 확대됐다. 시가총액 10조 원 이상 종목도 62개에서 74개로 증가했다. 10조 클럽 종목은 유가증권시장 상장사가 68개로 대부분을 차지했으며, 코스닥 상장사도 6곳이 포함됐다.
최근 '천스닥' 달성 이후 벤처 활성화 정책 기대감 등이 더해지며 코스닥에서는 레인보우로보틱스(약 13조원)와 삼천당제약(12조 5500억 원) 등 2개 종목이 10조 클럽에 새로 이름을 올렸다.
유가증권시장에서는 '시총 1000조 원' 고지를 넘어선 삼성전자(1073조원)가 선두에 섰고, SK하이닉스(641조원)와 삼성전자우(104조원), 현대자동차(102조원), LG에너지솔루션(92조원), 삼성바이오로직스(79조원) 등이 뒤를 이었다. 1조 클럽 명단 하단에는 유안타증권과 한국금융지주우가 위치했다.
1조원에 근접했지만 문턱을 넘지 못한 종목도 있었다. 디어유(9920억원), 해성디에스(9809억원), CJ CGV(9870억 원) 등은 1조 원에 소폭 못 미쳤다.
단기간에 1조 클럽이 크게 늘어난 배경으로는 코스피·코스닥이 연초 이후에도 가파른 상승 흐름을 이어간 점이 꼽힌다. 코스피는 지난 13일 5,507.01에 마감해 전년 말(4214.17) 대비 30.68% 올랐고, 같은 기간 코스닥은 19.52% 상승했다.
이 같은 성과는 세계 주요국 증시와 비교해도 상위권이라는 평가다. 상승률 기준 2위는 튀르키예(25.92%), 4위는 브라질(16.53%), 5위는 대만(16.03%)으로 제시됐다.
