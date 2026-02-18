설 민심 방송3사 여론조사…李대통령 60%대, 민주당 40%대, 국힘 20%대

여당 지지율, 야당 지지율 2배 앞서
서울, 정원오 30%대·오세훈 20%대
지방선거 100여일 앞두고 초미 관심
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 올해 설날을 맞아 지상파 방송3사(KBS·MBC·SBS) 여론조사에서 이재명 대통령의 국정 지지율이 60%를 넘어선 것으로 나타났다.
정당 지지율은 여당인 더불어민주당이 40%대, 야당인 국민의힘이 20%대를 기록했다.
6·3 지방선거를 100여 일 앞둔 상황에서 대통령의 지지율이 고공행진을 하고 여당의 지지율이 야당을 압도하고 있어 일단 정부·여당으로서는 청신호가 커졌다.
다한 한국 정치는 워낙 유동성이 커 100일 동안 여야가 어떻게 하느냐에 따라서 지방선거 성적도 달라질 가능성도 여전히 있다.
한국방송 KBS가 케이스탯리서치에 의뢰해 지난 10일부터 12일까지 무선전화 면접 방식으로 실시해 발표한 여론조사 결과 이 대통령의 국정운영 평가에 대해 '잘하고 있다' 65%, '잘못하고 있다' 27%였다.
국정 운영 긍정 평가하는 이유는 경제·민생 대책(51%)이 가장 높았다. 국민·언론과의 소통(29%), 한미일 관계 등 외교 정책과 관세 통상 정책(14%)이 뒤를 이었다.
문화방송 MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난 11일부터 13일까지 무선전화 면접 방식 여론조사에서 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 64%였다. 부정 평가는 30%였다.
서울방송 SBS가 입소스에 의뢰해 지난 12일부터 14일까지 무선전화 면접 방식 여론조사에서 이 대통령 국정지지율은 63%였다.
◆민주당·국힘 정당지지율 '더블스코어'
정당 지지율은 방송 3사 모두에서 민주당이 40%대, 국민의힘이 20%대로 더블스코어였다. KBS 조사에서 민주당 44%, 국민의힘 21%였다. 더블스코어 이상의 격차가 났다. 조국혁신당 4%, 개혁신당 4%였다.
MBC 조사에서는 민주당 46%, 국힘 23%였다. 조국혁신당 3%, 개혁신당 4%였다. SBS 조사에서는 민주당 46%, 국민의힘 23%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 3%였다.
KBS 전국 여론조사는 성인 1012명 대상으로 응답률 10.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. MBC의 전국 여론조사는 성인 1000명 대상, 응답률 12%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p. SBS 전국 여론조사는 성인 1004명 대상, 응답률 11.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. KBS·MBC·SBS 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
◆지선 與 지지율 50%대…민당 정원오·국힘 오세훈 1위
6·3 지방선거 민심은 여당에 힘을 실어야 한다는 의견이 50%대로 나왔다. KBS 조사에서는 여당에 힘을 실어야 한다는 55%, 정부 견제를 위해 야당에 힘을 실어야 한다는 34%였다. MBC 조사는 여당에 힘을 실어야 한다는 54%, 야당에 힘을 실어야 한다는 37%였다. SBS 조사는 여당 후보 지지 53%, 야당 후보 지지 38%였다.
특히 지방선거 최대 격전지인 서울시장 출마를 선언한 민주당 소속 정원오 성동구청장은 방송 3사 조사에서 모두 1위를 기록했다. KBS 조사에서 정 구청장은 34%, MBC 조사에서 28%, SBS조사에서 26%로 1위였다. 국민의힘을 비롯한 범야권에서는 오세훈 시장 지지율이 건재했다. KBS 조사에서 오 시장은 26%, MBC 조사에서 23%, SBS 조사에서 28%였다.
KBS 여론조사는 케이스탯리서치가 실시했으며 지난 10일부터 12일까지 무선전화 면접 방식으로 801명을 상대로 조사했다. 응답률 11.1%, 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p다. MBC 여론조사는 코리아리서치가 했으며 지난 11일부터 13일까지 무선전화 면접 방식으로 서울시민 801명을 대상으로 했다. 응답률 9.3%, 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p다.
SBS 여론조사는 입소스가 했으며 지난 11일부터 13일까지 서울시민 804명을 대상으로 무선전화 면접 방식으로 진행됐다. 응답률 9.5%, 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p다. 자세한 여론조사 결과는 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
