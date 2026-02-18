NH농협금융, 금융취약계층 위한 포용금융 3종 세트 출시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융은 서민 및 청년 등 금융취약계층의 신용 사각지대 해소를 위해 포용금융 3종 세트를 출시했다고 18일 밝혔다.
NH농협금융은 'NH상생성장 프로젝트'를 통해 2030년가지 108조원의 생산적 및 포용 금융을 공급할 계획이며, 이 중 포용금융은 15조4000억원이다. 이를 바탕으로 NH농협금융은 캐피탈, 은행, 저축은행이 포용금융 신상품을 순차적으로 출시할 예정이다.
우선 NH농협캐피탈은 청년 고객을 위한 '2030 청년 안아드림' 대출 상품을 만 20세에서 34세까지의 고객을 대상으로 지난 5일 출시했으며, 이를 통해 초기 경제활동에서 발생하는 다양한 자금 수요에 대응하고 금융 접근성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
해당 상품은 소득 요건을 낮춰 청년층의 부담을 덜고, 만기 시까지 성실히 상환한 고객에게는 이자비용의 일부를 NH포인트로 환급하는 혜택도 제공할 예정이다. NH포인트는 대출이자 상환 및 현금 캐시백, 네이버페이로 전환해 사용할 수 있으며, 하나로마트 등 농협 경제사업장에서 물품을 구입할 때도 사용 가능한 농협 금융·유통 통합 멤버십 포인트다.
한편, NH농협은행은 지난 1월 주택담보대출, 전세대출, 개인사업자를 대상으로 최고 0.3%p의 '포용금융 우대금리'와 정책서민금융상품인 새희망홀씨 대출에 최고 0.5%p 'NH포용금융 우대금리'를 제공해 서민·금융취약계층의 금융부담 완화를 지원하고 있다. 2월 중 청년·장애인·한부모가정·농업인 등 소득증빙이 어려운 취약차주를 대상으로 1천만원 한도 범위 내에서 자금을 지원하는 상품을 출시할 계획이다.
또한, NH농협은행은 캐피탈과 저축은행 성실상환자에 대한 '신용 사다리' 상품 출시를 위해 모형을 개발 중이며, '신용 사각지대 해소→신용사다리를 통한 크레딧 빌드업→금융접근성 제고'라는 농협금융 차원의 포용금융 구조를 완성해 나갈 계획이다.
NH농협금융지주 이찬우 회장은 "청년층은 경제활동을 시작하며 금융의 필요성을 크게 느끼지만 금융 접근성에서는 제약이 있다"며 "이번 상품이 청년들이 안정적인 경제활동을 시작하는 데 도움이 되기를 바란다"고 강조했다.
