GS25 '흑백요리사2' 협업 상품 80만개 팔려…"간편식 열풍 이어간다"

최강록, '서울엄마' 우정욱 협업 후속 상품 출시 예정
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 넷플릭스 화제작 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2(흑백요리사2)' 컬래버레이션 상품 4종이 출시 2주 만에 누적 판매량 80만개를 돌파했다고 18일 밝혔다.
GS25는 지난 4일부터 '흑백요리사2' 라인업을 본격적으로 선보이며 서울엄마 우정욱 셰프와 협업한 '소불고기김밥'을 출시했다. 또한 최유강 셰프와는 지정 농장에서 수확한 채소를 활용해 초신선 콘셉트의 '랍스터샌드'와 '랍스터샐러드'를 출시했다.
넷플릭스 공식 파트너사인 GS25는 최강록 셰프와 단독 협업을 진행해 우승자 시그니처 메뉴를 가장 먼저 편의점 간편식으로 구현했다. 대표 상품인 '날치알명란&계란주먹밥'은 오븐에 구운 명란에 날치알과 와사비마요를 더해 고소함을 극대화했다. 해당 상품은 출시 4일 만에 판매량 10만개를 돌파하며 초기 흥행을 견인했다.
GS25는 고객 호응에 힘입어 최강록 셰프와의 후속 상품도 순차적으로 선보인다. 오는 25일 두툼한 일본식 돈카츠에 비법 소스를 더한 '일식카츠샌드위치'를 출시하며, 3월 중 '함박갈릭라이스 주먹밥'을 추가로 선보인다.
서울엄마 우정욱 셰프의 후속 상품 출시도 이어진다. 전복 내장의 고소하고 진한 맛을 살린 '전복내장죽'과 사골 농축액 베이스에 콩나물과 무를 더해 시원함을 살린 '황태해장국'은 오는 19일 출시된다.
한편 GS25는 2024년 10월부터 ▲만찢남 조광효 ▲일식끝판왕 장호준 ▲이모카세1호 김미령 셰프 ▲에드워드 리 셰프 등과 '흑백요리사 컬래버 시리즈'를 지속해서 전개해왔다. 해당 시리즈는 고객들이 계속 찾게 되는 맛과 품질로 최근 누적 판매량 620만개를 돌파하며 셰프 컬래버 스테디셀러 상품으로 자리잡았다.
이정표 GS리테일 마케팅부문장은 "GS25는 넷플릭스 공식 파트너사로서 흑백요리사 단독 상품을 선보이며 편의점 미식 트렌드를 선도하고 성공적인 콘텐츠 커머스 마케팅을 전개해왔다"며 "앞으로 중식마녀 이문정 셰프, 프렌치파파 타미리 셰프와의 협업 상품을 순차 출시해 흑백요리사 컬래버 라인업을 확대하고 차별화된 미식 경험을 제공하겠다"고 밝혔다.
