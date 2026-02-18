트럼프 "日, 360억 달러 美 프로젝트 투자...5500억 달러 투자 첫 집행분"

日국영 금융기관 JBIC·NEXI가 주요 자금 지원…현금 직접투자는 1~2% 수준
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 일본이 360억 달러 규모의 미국 내 에너지·원유·산업용 광물 프로젝트에 투자한다고 17일(현지시간) 밝혔다. 이번 투자는 일본이 약속한 5,500억 달러 투자금의 첫 집행분으로, 지난해 체결한 미·일 무역·경제협정 후속 조치다.
트럼프 대통령은 17일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "우리의 거대한 일본 무역협정이 이제 시작됐다"면서 "일본은 이제 공식적으로, 그리고 재정적으로, 미국에 대한 5,500억 달러 투자 약속의 첫 번째 투자 집행에 나선다"고 밝혔다.
이번 투자 중 가장 규모가 큰 것은 오하이오주 천연가스 발전소다.
블룸버그통신 등에 따르면 오하이오주에는 연간 9.2기가와트(GW) 전력을 생산하는 천연가스 발전소가 건설된다. 소프트뱅크 그룹 자회사 SB에너지가 운영하며, 일본은 330억 달러를 투자할 예정이다. 이 발전소가 가동되면 미국 9개 원자력 발전소 규모와 맞먹거나, PJM 인터커넥션 LLC 기준 약 740만 가구에 전력을 공급할 수 있다.
두 번째 프로젝트는 텍사스 걸프링크(GulfLink) 심해 원유 수출시설로, 멕시코만 심해에서 원유를 수출하는 시설이다. 트럼프 대통령은 LNG 시설이라고 언급했으나, 현지 운영사 센티넬 미드스트림은 원유 수출 프로젝트라고 밝혔다.
세 번째는 조지아주에 합성 산업용 다이아몬드 제조시설을 설치하는 사업이다. 디비어스(De Beers) 자회사 엘리먼트 식스(Element Six)가 참여할 예정이며, 투자금은 약 6억 달러 규모로 거론된다. 하워드 러트닉 상무부 장관은 이를 '첨단 산업 및 기술 생산에 필수적인 원재료'라고 설명했다.
이번 투자 프로젝트는 지난해 체결한 미·일 무역·경제협정 후속 조치이며, 일본과 미국 공동위원회 검토 후 트럼프 대통령이 최종 선정했다. 일본 국영 금융기관 JBIC와 수출입보험공사(NEXI)가 주요 자금을 지원하며, 현금 직접 투자는 1~2%에 불과하고 나머지는 대출과 보증 형태다.
러트닉 장관은 "일본은 자본을 제공하고, 미국에서 인프라를 구축한다. 일본은 투자 수익을, 미국은 전략적 자산과 산업 능력 확대, 에너지 우위를 확보한다"고 말했다.
이번 투자 결정은 특히 AI 데이터센터 등 전력 수요 증가에 대응하는 시의적절한 조치라는 평가다.
이번 발표는 러트닉 장관과 아카자와 료세이 일본 경제·통상장관이 워싱턴에서 회동한 지 며칠 되지 않아 나왔다.
아카자와 장관은 회담 직후 기자들에게 "공식 발표까지는 여전히 해결해야 할 쟁점이 남아 있다"고 언급한 바 있어, 양측이 정치적 메시지와 실무 협상을 병행하는 모습이다.
트럼프 대통령은 지난해 일본 방문 당시 양국이 에너지·인공지능(AI)·핵심 광물 분야 투자 프로젝트를 검토했고, 소프트뱅크·웨스트하우스·도시바 등 기업이 참여했다고 설명했다.
이번 발표 직후 트럼프 대통령은 "오하이오 발전소는 역사상 최대, 텍사스 원유 시설은 수출 확대, 조지아 산업용 광물 시설은 미국의 외국 의존도를 끝낼 것"이라고 강조했다.
