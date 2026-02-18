전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.21 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[채권/외환] 연준 금리 방향성 탐색하며 채권 금리 혼조…달러 강세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

연준 관계자들, 추가 금리 인하 가능성 열어두면서도 '신중' 강조
헤지펀드들, 달러 약세 베팅 축소

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 국채금리는 연방준비제도(연준)의 향후 정책 경로에 대한 시장의 평가가 이어지는 가운데, 뚜렷한 신규 재료가 없는 상황에서 수개월래 저점에서 반등하며 혼조세를 보였다. 달러화는 지정학 긴장으로 인한 리스크오프 분위기 속에 금리 기대감이 다소 후퇴하면서 강세를 나타냈다.

이날 뉴욕 채권 시장에서 벤치마크인 10년물 국채금리는 0.4bp 하락한 4.052%를 나타냈으며, 장중에는 4.018%까지 내려가 11월 28일 이후 최저치를 기록했다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 2.7bp 상승한 3.437%를 기록했다. 앞서 3.385%까지 내려가며 10월 17일 이후 최저치를 찍은 뒤 반등한 것이다.

2년물과 10년물 간 금리차(수익률곡선)는 약 2.5bp 축소된 61bp로, 곡선이 다소 평탄화됐다.

금리는 앞서 하락했는데 영국의 실업률이 팬데믹 기간을 제외하면 10여 년 만에 최고 수준으로 상승했고, 독일의 투자자 신뢰지수도 2월 들어 예상 밖으로 하락했다는 데이터가 영향을 미쳤다.

이후 시장의 초점이 다시 미국 경제 전망으로 옮겨가면서 금리는 재차 상승했다.

시카고 FHN파이낸셜 거시전략가 윌 컴퍼놀은 "전반적으로 국채시장은 이런 혼재된 데이터를 연준이 서둘러 완화에 나서지 않겠지만, 올해 중반에는 금리 인하에 도달할 것이라는 신호로 받아들이고 있다"고 말했다.

이날 연준 인사들은 조심스레 추가 금리 인하 가능성을 열어두는 모습을 보였다.

오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 인플레이션이 연준 목표치인 2%를 향해 다시 하락한다면, 올해 "몇 차례 더" 금리 인하가 가능하다고 밝혔고, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 인공지능(AI)이 생산성 증가를 끌어올려 인플레이션을 자극하지 않으면서도 더 빠른 경제 성장을 가능하게 하는지 면밀히 분석해야 한다고 강조했다.

마이클 바 연준 이사는 인플레이션 전망에 여전히 위험이 남아 있다며, 다음 금리 인하는 "상당히 시간이 지난 뒤" 이뤄질 수 있다고 말했다.

시장에서는 지정학 리스크도 주목했는데, 이날 압바스 아락치 이란 외무장관은 미국과의 오랜 핵 분쟁 해결을 위한 협상에서 주요 "기본 원칙"에 대한 이해에 도달했지만, 이는 합의가 임박했다는 의미는 아니라고 밝혔다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌]

미국 달러화는 이날 주요 통화 대비 상승했다. 연준이 올해 세 차례 금리 인하에 나서기 어려울 것이란 베팅이 확대되면서 달러화가 강세를 보였다.

주요 통화 대비 달러가치를 보여주는 달러지수는 0.24% 오른 97.15를 기록했다. 블룸버그 달러 현물지수는 장중 최대 0.4% 상승했으나, 장 막판에는 상승폭이 일부 축소됐다.

블룸버그통신에 따르면 헤지펀드들은 이날 달러 약세에 대한 베팅을 축소했다. 특히 인플레이션을 포함한 경제 지표가 투자자들이 기대하는 만큼의 금리 인하를 정당화할 수 있을지에 대해 전략가들의 의문이 커졌기 때문이다.

머니마켓은 현재 연말까지 약 60bp(0.60%포인트)의 금리 인하를 반영하고 있다.

단스케방크 옌스 네르비그 페데르센 수석 외환 애널리스트 등은 1월 고용보고서가 예상보다 강하게 나오면서 봄철 '보험성 금리 인하' 필요성이 약해졌다고 분석했다. 이들은 연준이 6월과 9월 두 차례 금리를 인하한 뒤, 2027년까지 금리를 동결할 것으로 전망했다.

달러는 스위스 프랑 대비 0.57% 상승해 0.774프랑을 기록했고, 유로화는 0.34% 하락한 1.181달러로, 달러 대비 6거래일 연속 약세 흐름을 이어갔다.

투자자들은 연준 정책 경로에 대한 추가 단서를 얻기 위해 이번 주 후반 발표될 지난 회의 의사록과 주요 경제지표를 주시하고 있다.

영국에서는 12월 실업률이 5년 만의 최고치로 상승하고 임금 증가세가 둔화한 것으로 나타나 추가 금리 인하 가능성이 커졌다. 이에 따라 파운드화는 0.9% 하락한 1.3502달러를 기록했다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동