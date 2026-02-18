설 연휴 마지막날 경북북부내륙 아침 영하 8도...바람도 강해 "쌀쌀'

대구·경북권 다시 대기 건조...산불·화재 발생 '유의'

경북북부 앞바다 강한 바람·높은 파고....풍랑특보 예고

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = '설 연휴' 마지막 날인 18일, 대구·경북은 대체로 맑겠으나 경북 북부내륙을 중심으로 아침기온이 영하 5~8도 분포를 보이면서 제법 쌀쌀하겠다. 또 대구와 경북권 대부분의 지역 아침 기온이 영하권을 보이고 바람도 약간 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠다.

기상청은 경북 북동 산지를 중심으로 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음(특히 교량과 고가도로, 터널 입·출구 등)이 나타나는 곳이 있겠고 기온이 낮은 이면 도로나 골목길, 경사진 도로, 그늘진 도로 등에도 빙판길과 도로 살얼음이 예상된다며 차량과 보행자 안전에 각별히 주의할 것을 당부했다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 서리꽃 피운 남천나무. 2026.02.17 nulcheon@newspim.com

낮 기온은 7~11도 분포를 보이며 낮과 밤의 기온 차가 크므로 건강 관리에 유의해야 한다.

대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 -3도, 경북 의성 -8도, 봉화·청송 -7도, 안동 -5도, 영천 -4도, 영덕 -1도, 포항은 1도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 11도, 경북 봉화·영주 7도, 문경·상주·울진·청송 8도, 안동·영덕 9도, 포항·경주는 11도로 관측됐다.

18일 오전까지 경북 북동산지를 중심으로 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

또 이날 오전부터 동해남부 북쪽 먼바다와 오후부터 경북북부 앞바다에는 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다.

동해남부 남쪽 먼바다를 중심으로 바람이 30~50km/h(8~13m/s)로 강하게 불고, 물결이 1.5~2.5m로 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 주의해야 한다.

특히 대구·경북권은 대기가 차차 건조해지겠고 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있겠다. 산불이나 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

