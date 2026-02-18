LG CNS, 오픈AI 리셀러 파트너 활동 시작…'기업용 챗GPT' 국내 확산 시동

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG CNS가 OpenAI의 기술을 활용해 국내 기업용 AX 시장 공략에 속도를 낸다.
최근 LG CNS는 OpenAI와 '리셀러 파트너', '엔터프라이즈 AI 서비스 구현 파트너' 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 계약을 통해 LG CNS는 국내 기업 고객에게 기업용 ChatGPT 서비스인 'ChatGPT 엔터프라이즈'의 도입부터 활용, 운영까지 전 과정을 지원한다.
ChatGPT 엔터프라이즈는 회사의 내부 정보가 외부로 유출되거나 AI 학습에 활용되지 않는 환경을 제공해, 기업이 민감한 업무도 안심하고 처리할 수 있는 것이 가장 큰 장점이다. 기업의 사내 시스템, 데이터와 연계돼 편의성이 뛰어나며, 복잡한 업무 자료나 대용량 문서를 업로드하더라도 사용자가 원하는 결과물을 빠르게 얻을 수 있다. 또한 기존의 개인용 ChatGPT 이용자들이 쉽게 적응 가능해 기업의 ChatGPT 엔터프라이즈 도입 검토가 증가하고 있다.
최근 OpenAI가 발표한 '기업용 AI 현황' 보고서에 따르면 ChatGPT 엔터프라이즈 대화량은 전년대비 약 8배 증가했다. 복잡한 문제 해결 과정에서 사용되는 '추론' 관련 토큰 소비도 약 320배 급증했다. 이는 기업에서 AI를 단순 업무 영역을 넘어서 활용하고 있다는 의미로 해석된다.
LG CNS는 강력한 보안 기능을 탑재하고, 고난도 업무 처리가 가능한 ChatGPT 엔터프라이즈를 국내 기업에게 제공할 계획이다. 이를 위해 전담조직(TF) 'OpenAI 론치 센터(Launch Center)'도 신설했다. 이 조직은 LG CNS의 AI 전문 엔지니어, AI 아키텍트, AI 컨설턴트 등이 주축으로 구성됐다. OpenAI의 전문 엔지니어들도 함께 협력해 ChatGPT 엔터프라이즈 도입에 필요한 컨설팅, 전문 기술 지원, 구축을 아우르는 풀스택 서비스를 제공할 예정이다. LG CNS는 기업의 AI 도입 단계에 따라 고객이 ChatGPT 엔터프라이즈를 체험하며 실제 업무에 활용하고, 조직 전반으로 확산할 수 있도록 지원하는 실전형 워크숍 프로그램도 제공할 예정이다.
LG CNS는 뛰어난 AI 기술력과 산업 전문성을 바탕으로 금융, 제조, 공공, 국방 등 주요 산업 전반에서 기업 고객의 AX 성과를 창출하고 있다. 특히 각 기업에 최적화된 AX 서비스로 고객의 비즈니스 생산성을 극대화하며 국내 선도 AX 사업자로서 입지를 확고히 하고 있다.
향후 LG CNS는 엔터프라이즈 AI 서비스 구현 파트너 계약을 기반으로 OpenAI API(Application Programming Interface)를 활용해 고객 맞춤형 AI 에이전트 서비스 개발도 추진할 계획이다.
LG CNS AI클라우드사업부장 김태훈 부사장은 "LG CNS는 국내에서 가장 많은 고객 AX 성공사례를 창출하고 있다"며 "OpenAI와의 협력을 통해 국내 기업용 AX 시장 주도권을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.
