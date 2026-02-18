설 연휴 막바지 귀경길 혼잡…부산→서울 5시간20분·대구 4시간20분

경부 옥산Hi, 서해안 군산휴게소~동서천JCT, 중부내륙 문경 일대 서행
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 닷새간의 설 연휴 마지막 날인 18일 귀경 차량이 몰리면서 서울로 향하는 고속도로 일부 구간에서 차량 흐름이 둔화되고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 각 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 최대 예상 소요 시간은 부산 5시간 20분, 울산 5시간, 대구 4시간 20분, 목포 3시간 50분, 광주 3시간 40분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 20분으로 집계됐다.
서울에서 각 도시로 내려가는 하행선은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 대구 3시간 20분, 목포 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 30분이 걸릴 것으로 전망됐다.
구간별로는 경부고속도로 서울 방향에서 옥산 Hi 부근~옥산 Hi 2㎞ 구간이 오전 7시 23분께부터 차량이 증가하며 정체가 시작됐다. 서해안고속도로 서울 방향은 군산휴게소~동서천분기점 4㎞ 구간에서 차량이 가다 서기를 반복하고 있다.
중부내륙고속도로 양평 방향은 문경새재 부근~문경2터널 부근 2㎞, 문경2터널 부근~문경새재터널 4㎞ 구간과 선산휴게소~상주터널 부근 3㎞ 구간에서 차량이 느리게 이동 중이다.
이밖에도 귀경 방향 일부 구간에서 시속 40~80㎞ 수준의 서행이 나타나고 있으나 전반적인 흐름은 아직 비교적 원활한 편이다. 반면 귀성 방향은 대체로 큰 막힘 없이 이동이 이어지고 있다.
도로공사는 귀경 정체가 오후 3~4시 사이 가장 심해진 뒤 오후 11시~자정 무렵 해소될 것으로 내다봤다. 귀성 방향은 대체로 원활할 것으로 예상했다.
이날 전국적으로 전날(615만대)보다 100만대 이상 감소한 485만대가 이동할 것으로 전망된다. 이 가운데 지방에서 수도권으로 49만대, 수도권에서 지방으로 35만대가 이동할 것으로 공사는 보고 있다.
