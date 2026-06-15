신한은행, 시니어 예금 'SOL메이트' 5000억 추가 공급

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 15일 만 50세 이상 대상 특화 예금 '신한 SOL메이트 정기예금' 3차 판매를 시작했다
- 1년 만기 상품으로 기본금리 연 3.0%에 연금 수령 조건 충족 시 최고 연 3.2% 금리를 제공한다
- 가입 한도는 총 5000억원이며 50만원 이상 3억원까지 가능하고 기존 고객도 한도 내 추가 가입할 수 있다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 시니어 고객을 겨냥한 특화 예금 상품을 다시 선보이며 자금 유치에 나섰다. 앞
신한은행은 15일부터 '신한 SOL메이트 정기예금'의 3차 특별 판매를 실시한다고 밝혔다. 이번 판매는 총 5000억원 한도로 진행된다.
만 50세 이상 고객을 대상으로 하는 1년 만기 정기예금으로, 고령층의 안정적인 자산 관리를 지원하는 데 초점을 맞췄다. 앞서 진행된 1·2차 판매는 각각 단기간 내 한도가 모두 소진되며 높은 관심을 끌었다.
금리는 기본 연 3.0%에 우대금리 0.2%포인트를 더해 최고 연 3.2%까지 제공된다. 우대금리는 연금 수령 조건을 충족할 경우 적용된다.
구체적으로 예금 유지 기간 동안 공적연금을 3개월 이상 입금하거나, 신한은행에서 가입한 사적연금을 일정 금액 이상 납입하는 경우 우대금리를 받을 수 있다. 기초연금도 공적연금 범주에 포함된다.
가입 금액은 최소 50만원부터 최대 3억원까지 가능하며, 기존 가입 고객도 총 한도 내에서 추가 가입할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com