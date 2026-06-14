신한은행, '사랑의 헌혈 나눔' 캠페인 진행

2001년부터 약 2만 4000명 참여, 헌혈증서 기부

임직원 사회공헌 활동 확대 통해 혈액 지원 기대

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 '세계 헌혈자의 날'을 기념해 혈액 수급 안정화에 기여하고 생명 존중 문화를 확산하기 위한 '2026 사랑의 헌혈 나눔' 캠페인을 진행했다고 14일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 '세계 헌혈자의 날'을 기념해 혈액 수급 안정화에 기여하고 생명 존중 문화를 확산하기 위한 '2026 사랑의 헌혈 나눔' 캠페인을 진행했다고 14일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.06.13 dedanhi@newspim.com

신한은행은 2001년부터 '사랑의 헌혈 나눔' 캠페인을 지속적으로 시행해 왔으며, 현재까지 약 2만 4000여명의 임직원이 생명 나눔을 실천하고 있다.

이번 캠페인은 1일부터 19일까지 전국의 영업점 및 본부부서 임직원이 자율적으로 헌혈에 참여하고 헌혈증서를 기증하는 방식으로 운영된다. 또한 지난 9일에는 신한은행 본점 앞에 헌혈버스를 설치해 임직원들이 현장에서 헌혈에 참여할 기회를 제공했다.

앞서 신한은행은 2024년 어린이날을 맞아 한국백혈병어린이재단에 헌혈증서 1004매를 기부하여 희귀·난치성 질환을 앓고 있는 어린이들에게 전달한 사례가 있다. 또한 자발적으로 헌혈에 참여한 내용을 사내 사회공헌 플랫폼 '아름다운은행'을 통해 공유하며 나눔을 이어오고 있다.

신한은행 관계자는 "매년 진행하고 있는 헌혈 캠페인을 통해 혈액이 필요한 분들에게 실질적인 지원이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 임직원이 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대할 예정"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com