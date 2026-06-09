신한은행 새희망홀씨 대출 분할상환 우대금리 0.3%p→1.1%p

분할상환 기간도 최대 60개월→84개월, 월 상환 부담 줄여



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 5일부터 정부의 서민금융 지원 정책에 부응하기 위해 '새희망홀씨대출 분할상환 우대금리'를 기존 0.3%p에서 1.1%p로 확대한다고 9일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 5일부터 정부의 서민금융 지원 정책에 부응하기 위해 '새희망홀씨대출 분할상환 우대금리'를 기존 0.3%p에서 1.1%p로 확대한다고 9일 발표했다. [사진=신한은행]2026.06.09 dedanhi@newspim.com

이번 조치는 금융 취약 계층의 이자 부담을 낮추고 안정적인 상환을 지원하기 위해 실시됐다. 신한은행은 우대금리 인상과 함께 새희망홀씨대출의 분할상환 기간을 기존 최대 60개월에서 84개월로 연장해 월 상환 부담을 줄였다. 이로 인해 새희망홀씨대출에 최저 연 4%대의 신규 취급금리(고객별 상이)를 적용해 서민 고객의 금융비용 부담을 경감할 예정이다.

신한은행은 2월부터 고객이 보유한 고금리 신용대출을 새희망홀씨대출의 장기 분할상환 구조로 전환하는 '새희망홀씨 선순환 포용금융 프로그램'을 운영하고 있다. 전환 이후에는 연 6.9% 고정금리와 최대 10년의 대출 기간을 통해 고객의 안정적인 채무 상환을 지원하고 있다.

신한은행 관계자는 "일회성 지원에 그치지 않고 장기적인 신용 회복을 위한 실질적인 도움을 제공하며 포용금융을 추진하고 있다"며 "앞으로도 금리 부담 완화와 상환 구조 개선을 병행해 고객의 재기 기반 마련을 돕겠다"고 밝혔다.

한편 신한은행은 저축은행 신용대출을 이용 중인 중·저신용자의 금융비용 부담을 줄이기 위한 '저축은행 대환전용 대출' 출시를 준비 중이며, 1월부터 저신용 개인사업자 고객을 대상으로 초과 이자 부담분을 대출원금 상환에 활용하는 이자 부담 완화 지원도 진행하고 있다.

dedanhi@newspim.com