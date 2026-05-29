신한은행, KBO 올스타전 출전 '베스트 12' 팬투표 6월 1일 시작

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투표 참여 고객에 마이신한포인트와 SOL야구 참여용 야구공 지급



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행이 KBO와 공동으로 '2026 신한 SOL KBO 올스타전'에 출전할 '베스트12' 선정 팬 투표를 6월 1일 오전 10시에 시작한다고 29일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행이 KBO와 공동으로 '2026 신한 SOL KBO 올스타전'에 출전할 '베스트12' 선정 팬 투표를 6월 1일 오전 10시에 시작한다고 29일 발표했다. [사진=신한은행]2026.05.29 dedanhi@newspim.com

두 기관은 투표 시작과 동시에 총 120명의 베스트12 후보를 공개하며, 6월 21일 오후 2시까지 21일 동안 팬 투표를 진행할 예정이다. 팬들은 신한 SOL뱅크 앱, KBO 홈페이지, KBO 공식 앱 등 3개 채널을 통해 하루 1회씩 투표할 수 있다.

올스타 베스트12는 팬 투표 70%와 6월 중 실시될 선수단 투표 30%를 합산해 선정된다. 최종 결과는 6월 22일 발표될 계획이다.

신한은행은 투표 참여 고객에게 마이신한포인트와 SOL야구 참여용 야구공을 매일 즉시 지급하고, 투표 당일 SOL 판타지야구에 참여하는 고객에게 추가 포인트를 제공한다고 밝혔다.

팬 투표와 연계된 경품 이벤트도 진행된다. 팬 투표 후 SOL 판타지야구에 신규 참여하는 고객에게는 CU 편의점 상품권 1000원권(선착순 10만명)을 제공하며, 출석 게이지를 달성한 고객에게는 추첨을 통해 ▲시그니엘 서울 호텔 숙박권 ▲올스타전 티켓 2매 ▲KBO 마켓 상품권 1만원권 ▲메가커피 아메리카노 쿠폰 등이 제공될 예정이다.

SOL판타지야구는 고객이 직접 선수 라인업을 구성하고 실제 경기 결과에 따라 점수를 얻는 판타지 스포츠 서비스로, 신한 SOL뱅크를 통해 야구팬들이 KBO 리그를 더욱 몰입감 있게 즐길 수 있는 채널로 자리 잡았다.

신한은행 관계자는 "2026 신한 SOL KBO 올스타전 팬 투표를 통해 야구팬들이 직접 올스타 선수를 선정하는 즐거움을 느끼길 바란다"며 "앞으로도 금융과 스포츠를 연결한 다양한 고객 경험을 제공하기로 했다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com