신한은행, ㈜서북과 가맹점 납품대금 카드결제 시스템 도입

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 27일 서북·신한카드와 협약했다.
- 포토이즘 가맹점 납품대금 카드결제 시스템을 도입했다.
- 가맹점주의 현금 부담을 줄이는 상생금융을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 27일 서울시 중구 본점에서 '포토이즘'을 운영하는 ㈜서북, 신한카드와 가맹점 납품대금 카드결제 시스템 도입 및 상생금융 지원을 위한 3자 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 고금리와 경기 둔화로 자금 운용 부담을 느끼는 포토이즘 가맹점주를 지원하고, 가맹본부와 가맹점주가 상생할 수 있는 금융 체계를 마련하기 위해 이루어졌다.
협약에 따라 3사는 포토이즘 가맹점주가 기존에 현금으로 결제하던 납품대금을 전용 카드로 결제할 수 있도록 시스템을 도입한다. 이를 통해 가맹점주는 납품대금 결제 과정에서의 일시적 현금 유출 부담을 줄이고 운영자금을 효과적으로 활용할 수 있는 여력을 높일 수 있을 것으로 예상된다.
신한은행과 신한카드는 가맹점주의 자금 운용과 매출 관리 등 경영 전반을 원스톱으로 지원하는 종합 솔루션을 제공할 예정이다.
신한은행 관계자는 "이번 협약이 가맹본부와 금융사가 협력해 가맹점주의 자금 부담을 줄이는 상생 금융 모델이라는 점에서 의의가 크다"며 "앞으로도 신한카드와 함께 소상공인과 가맹점주의 경영 안정에 기여할 금융 솔루션을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com