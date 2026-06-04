신한은행, 항공 정비 전문기업 방문해 금융 지원 방안 논의

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정상혁 은행장, 기업 현장 찾아 항공 정비 현장 점검



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 2일 인천 중구에 위치한 항공 정비 전문기업 ㈜샤프테크닉스케이를 방문해 항공기 지상 조업 및 정비 현장을 점검하고, 금융 지원 방안을 논의했다고 4일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정상혁 신한은행장(오른쪽 두번째)이 지난 2일 인천 중구 소재 ㈜샤프테크닉스케이 정비고를 방문해 ㈜샤프에비에이션케이 백순석 대표(오른쪽 세번째)로부터 설명을 듣고 있는 모습 [사진=신한은행]2026.06.04 dedanhi@newspim.com

㈜샤프테크닉스케이는 항공 종합 서비스 기업 ㈜샤프에비에이션케이의 자회사로, 항공기 정비와 관련된 시설 운영을 담당하고 있다. ㈜샤프에비에이션케이는 1964년 설립 이후 국내 주요 공항에서 항공기 지상 조업, 항공 정비, 화물 터미널 운영 등 다양한 항공 관련 서비스를 제공해온 업체로, 특히 외항사 지상 조업 분야에서 오랜 경험과 전문성을 쌓아왔다.

이번 방문은 중소·중견기업의 현 주소를 직접 살펴보고, 기업의 금융 수요를 적시에 파악하기 위한 현장 중심 경영의 일환으로 진행됐다. 정상혁 은행장은 올해 초 두 차례에 이어 이번에도 기업 현장을 찾아 금융 확대 의지를 이어갔다.

이날 정상혁 은행장은 ㈜샤프에비에이션케이 백순석 대표와 함께 ㈜샤프테크닉스케이의 제1·2정비고를 둘러보며 항공 정비(MRO) 현장을 살펴봤다. 이후 간담회를 통해 시설 운영 현황과 전문 인력 확보, 투자 계획 등 기업의 주요 현안을 청취했다.

신한은행은 이번 현장 방문을 통해 성장 가능성이 높은 산업 현장에서 필요한 자금을 적시에 공급하는 '생산적 금융'의 방향성을 확인했다. 항공 산업의 회복과 확장 흐름에 맞춰 ㈜샤프에비에이션케이를 지원할 맞춤형 금융 솔루션을 검토할 계획이다.

정상혁 은행장은 "대한민국 항공 산업에서 중요한 역할을 하는 기업 현장을 확인할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "기업의 든든한 비즈니스 파트너로서 자금이 원활히 공급될 수 있도록 생산적 금융 지원을 강화할 것"이라고 말했다.

또한, 신한은행은 현장 방문을 통해 다양한 산업별 기업의 금융 수요를 직접 파악하고, 기술력과 성장성을 갖춘 기업이 도약의 기회를 놓치지 않도록 상생 금융 행보를 지속해 나갈 예정이다.

dedanhi@newspim.com