[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월21일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 21일 '투데이 ANDA'를 통해 경제 핵심 기사 뉴스레터를 발행했다.
- 21일자 '투데이 ANDA'에는 반도체·부동산·AI·레버리지 ETF 관련 주요 발언과 분석 기사가 실렸다.
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
21일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲李대통령 "반도체 공장 건설·영업 이익 배분, 노동 쟁의 대상 아니다" ▲정부-서울시 협력 중요한데…서울시, 23일 부동산 대토론회 참석 불투명 ▲[GAM] "키미K3가 점화한 3개 엔진"…월가의 AI 수요 가속론 ▲李대통령 "레버리지 ETF, 시장 불안성 키웠다…필요 조치 과감히 하라" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.