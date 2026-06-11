다날·신한은행, 외국인 등록금에 잘로페이 도입

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다날은 신한은행과 함께 국내 대학 외국인 등록금 납부 서비스에 베트남 간편결제 '잘로페이(ZaloPay)'를 도입했다고 11일 밝혔다.

잘로페이는 베트남 메신저 잘로(Zalo)의 간편결제 플랫폼이다. 다날은 잘로가 약 8000만명의 사용자를 보유하고 있다고 설명했다.

이번 서비스 도입으로 베트남 유학생과 학부모는 은행 창구를 방문하지 않고 잘로 또는 잘로페이 앱에서 QR결제로 등록금을 납부할 수 있다. 대학은 기존 가상계좌 기반 수납·정산 구조를 유지하면서 등록금을 원화로 자동 정산받을 수 있다.

[사진=다날]

다날과 신한은행의 외국인 등록금 서비스는 위챗페이(WeChat Pay), 페이팔(PayPal) 등 해외 결제수단을 지원하고 있다. 현재 94개 이상 국내 대학과 제휴해 운영 중이다.

다날은 이번 잘로페이 도입으로 베트남 유학생의 등록금 납부 편의가 높아질 것으로 보고 있다. 회사는 베트남과 중국 등 국내 외국인 유학생 비중이 높은 국가의 결제수단을 확보해 관련 서비스 이용 확대를 기대하고 있다.

법무부 통계에 따르면 올해 2월 기준 국내 외국인 유학생은 31만4397명이다. 2020년 15만여명에서 5년 만에 2배 이상 증가했다. 국적별로는 베트남이 11만5131명으로 가장 많고, 중국이 7만8529명으로 뒤를 이었다.

다날은 등록금 결제 외에 오프라인 가맹점 QR결제와 출시 예정인 외국인 전용 선불카드에 잘로페이를 연계하는 방안도 검토하고 있다. 몽골, 우즈베키스탄, 네팔, 미얀마 등 유학생이 늘고 있는 국가의 현지 결제수단 연동도 단계적으로 추진할 계획이다.

다날 관계자는 "중국 위챗페이, 글로벌 페이팔에 이어 베트남 잘로페이까지 지원하면서 유학생이 현지에서 쓰던 결제 인프라로 등록금을 납부할 수 있는 범위가 넓어졌다"며 "현지 은행 계좌와 직접 연동되는 방식인 만큼 송금 관련 사고를 줄이고 이용자와 제휴 대학을 확대할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com