신한은행, '신한음악상' 시상식 개최...클래식 유망주 6명 발굴

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 12일 제18회 신한음악상 시상식을 개최했다
- 피아노·바이올린·첼로·성악 4개 부문에서 6명이 수상했다
- 수상자에 장학금·공연·연수 지원하며 클래식 인재를 육성한다
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K클래식 인재 육성 지속
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 국내 클래식 유망주를 발굴하고 육성하기 위한 대표 문화예술 프로그램을 이어가고 있다. 장학 지원과 무대 경험 제공을 통해 차세대 음악 인재 양성에 나선다는 방침이다.
신한은행은 '제18회 신한음악상' 시상식을 개최했다고 12일 밝혔다. 이 상은 2009년 금융권에서 처음 도입된 클래식 음악 콩쿠르로, 올해로 18회를 맞았다.
이번 시상에서는 피아노, 바이올린, 첼로, 성악 등 4개 부문에서 총 6명의 수상자가 선정됐다. 본상은 바이올린 정현준, 첼로 박이준, 성악 박하윤이 수상했으며, 피아노 최창주, 바이올린 박주하, 성악 장진호는 장려상을 받았다.
수상자들에게는 최대 1600만원의 장학금과 함께 신한아트홀 공연장 이용 기회가 제공된다. 또한 세종문화회관 공연, 오케스트라 협연, 해외 음악 아카데미 연수 등 다양한 무대 경험도 지원된다.
신한은행은 해당 프로그램을 통해 지금까지 80여명 이상의 수상자를 배출했으며, 일부는 국제 콩쿠르에서 성과를 내며 활동 영역을 넓히고 있다.
정상혁 신한은행장은 "수상자들이 세계 무대로 나아가는 계기를 마련하길 기대한다"며 "앞으로도 문화예술 분야 지원을 통해 사회적 가치를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com